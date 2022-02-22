أمير قطر يدعو لمزيد من الحوار لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية

دعا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، وبين مستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ تميم، القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار “الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة ” بالدوحة.

وقال أمير دولة قطر إن بلاده تعمل على تطوير وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وذلك من خلال مشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال التي تشتمل على استثمارات ضخمة في التقنيات الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا شكلت عاملا داعما لتجديد الحوار العالمي حول التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاء، ومنها التغير المناخي والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون.

وأضاف أن الغاز الطبيعي قد تمكن من احتلال مساحات متزايدة من سلة الطاقة في العديد من دول العالم.

افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة الغاز (الصحافة القطرية)

وأشار أمير قطر إلى أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية البشرية والاقتصادية في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة حيث يحرم ما قد يصل إلى مليار إنسان من الكهرباء والوقود المصدرين الأساسيين اللذين تتطلبهما الحياة الكريمة للإنسان.

وأعلن أنه قد تم تشغيل أكبر منشأة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعزل واحتجاز الكربون بقدرة سنوية تصل إلى 2.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا منذ عدة سنوات، وستصل هذه القدرة إلى حوالي 9 ملايين طن بحلول عام 2030.

وتعزيزًا لدور قطر في صناعة الغاز الطبيعي، سيتم تشغيل منظومة متكاملة لتجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، وستصبح عند تشغيلها بالكامل أكبر منظومة من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الكهرباء التي يتطلبها هذا المشروع.

وحضر افتتاح القمة كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس موزمبيق فيلب نيوسي، ورئيس غينيا الاستوائية تيودورو امباسوغو، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وكيث رولي رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو.