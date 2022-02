أبرز ردود الفعل الدولية على قرار بوتين الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

أثار قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، بالاعتراف بدونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، ردود فعل غاضبة من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية.

“لن يمرّ بدون ردّ”

حيث أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تلتزم بوحدة أراضي أوكرانيا بعدما أعلنت روسيا اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وخلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي، أعاد بايدن “تأكيد التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”، بحسب البيت الأبيض.

كما أطلع بايدن “الرئيس زيلينسكي على رد الولايات المتحدة الذي يشمل خطة لفرض عقوبات. وكرر الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحزم بشكل متزامن مع حلفائها وشركائها لمنع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا”.

President Biden spoke today with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to reaffirm the commitment of the United States to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

https://t.co/LMIsGqePAA — The White House (@WhiteHouse) February 21, 2022

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف سولتس قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا واعتبروه “انتهاكاً واضحاً” لاتفاقات مينسك.

وقالت المستشارية الألمانية في بيان نشر عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء ماكرون وشولتس وبايدن إنهم اتّفقوا على أن “هذه الخطوة لن تمرّ بدون ردّ”.

وتعهد الحلفاء الغربيون الثلاثة بعدم التخلي عن التزامهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وأشادوا بضبط النفس الذي أبداه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إزاء التطورات الأخيرة، مشيرين إلى أنهم “سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع تصعيد إضافي للوضع”.

من جهته، ندّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، إنّ اعتراف بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا، يعدّ “تنصّلا من عملية واتفاقيات مينسك” التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا.

بدورها، لفتت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى أن خطوة بوتين “تؤذن بنهاية عملية مينسك وتمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت “لن نسمح بأن يمرّ انتهاك روسيا لالتزاماتها الدولية من دون عقاب”.

وفي وقت سابق من الإثنين، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تشعل نزاعاً كارثياً مع حكومة كييف المدعومة من الغرب.

وفي خطاب حماسي متلفز استمرّ 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست إلا “دمية” في أيدي الغرب.





ولمّح بوتين أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من روسيا، متّهماً سلطات كييف باضطّهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ”حرب خاطفة” ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وقال بوتين “بالنسبة لأولئك الذين انتزعوا السلطة ويمسكون بزمامها في كييف، نطالب بوقف فوري لعملياتهم العسكرية”.

وأضاف “وإلا فإنّ المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل”.

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا (رويترز)

عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين

وأعلنت الولايات المتّحدة، الإثنين، فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوعّدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً “يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا”.

وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز “فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل” في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أن هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها “إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا”.

يتعارض مع “التزامه الدبلوماسية”

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، ورأى فيه إشارة إلى عدم اكتراث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدبلوماسية.

وقال بلينكن في بيان إن “هذا القرار يمثّل رفضاً تاماً لالتزامات روسيا بموجب اتفاقات مينسك، ويتعارض بشكل مباشر مع التزام روسيا الدبلوماسية، ويشكّل هجوماً واضحاً على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”، مؤكّداً أنّ “قرار روسيا هو مثال آخر على عدم احترام الرئيس بوتين القانون الدولي والأعراف الدولية”.

Kremlin recognition of the so-called “Donetsk and Luhansk People’s Republics” as “independent” requires a swift and firm response, and we will take appropriate steps in coordination with partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 21, 2022

عقوبات أوربية محددة الأهداف

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار نظيره الروسي فلاديمير بوتين وطالب بفرض “عقوبات أوربية محددة الأهداف” على موسكو، وفق ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون دعا إلى “اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي” لبحث الأزمة الأوكرانية، مندّداً بـ”انتهاك أحادي الجانب لالتزامات روسيا تجاه المجتمع الدولي واعتداء على سيادة أوكرانيا”.

En reconnaissant les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, la Russie viole ses engagements et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Je condamne cette décision. J’ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions européennes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 21, 2022

“اختيار مسار الدبلوماسية”

ودان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اعتراف بوتين بالمنطقتين الانفصاليتين مؤكّداً أن هذه الخطوة تنتهك اتفاقيات وقّعت عليها موسكو.

وقال ستولتنبرغ في بيان “أدين قرار روسيا الاعتراف بـ+جمهورية دونيتسك الشعبية+ و+جمهورية لوغانسك الشعبية+ المعلنتين من جانب واحد. يقوّض ذلك بشكل إضافي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحلّ النزاع وينتهك اتفاقات مينسك التي تُعدّ روسيا طرفاً فيها”.

وأضاف “تواصل موسكو تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم دعم مالي وعسكري للانفصاليين. كما تحاول تلفيق ذريعة لغزو أوكرانيا مجدّداً”.

وحضّ ستولتنبرغ روسيا على “اختيار مسار الدبلوماسية” وسحب أكثر من 150 ألف جندي حشدتهم على حدود أوكرانيا فيما تتوقع دول غربية أن الهجوم أصبح وشيكا.

I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine. It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 21, 2022

وأوكرانيا ليست دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإن الناتو لن يرسل قوات للدفاع عنها في حال هاجمتها روسيا، بحسب ما قال ستولتنبرغ.

لكن بعض الحلفاء وفي مقدمهم الولايات المتحدة، أرسلوا أسلحة وإمدادات أخرى إلى أوكرانيا، وقوات إلى دول مجاورة أعضاء في الحلف.

الاتحاد الأوربي سيردّ “بحزم”

وندّد الاتحاد الأوربي باعتراف بوتين باستقلال المنطقتين واصفاً الخطوة بأنّها “انتهاك صارخ للقانون الدولي” ومتوعّداً الكرملين بردّ “حازم” عليها.

وقال رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين في تغريدتين منفصلتين إن “الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقيات مينسك. الاتحاد الأوربي وشركاؤه سيردّون بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا”.

وفي بيان مشترك، قال المسؤولان الأوربيان إن “الاتحاد سيردّ بفرض عقوبات على المتورطين في هذا العمل غير القانوني”.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS — Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements. The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022

“انتهاك” لسيادة كييف

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا يشكّل “انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

وشدّد غوتيريش في بيان على أنّ الاعتراف الروسي “يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة، طبقا لقرارات الجمعية العامة، تواصل دعمها التامّ لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دولياً”.

Greatly concerned by Russia's decision on the status of certain areas of the Donetsk & Luhansk regions of Ukraine. We remain fully supportive of the sovereignty, independence & territorial integrity of Ukraine, within internationally recognized borders. https://t.co/ijtaTbGyeW — António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2022

ومن المقرّر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، اجتماعا سنوياً حول “الاحتلال الموقت” لأوكرانيا الذي ساد بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وفي بيانه، حض الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الأطراف المعنية على تركيز جهودها على الوقف الفوري للأعمال العدائية” و”حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية” وبالتالي إيلاء الأولوية للدبلوماسية لحل الأزمة.

وبحسب دبلوماسيين، بدأت عصر الإثنين، مناقشات لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن للبحث في الاعتراف الروسي باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

أنقرة ترفض

وأكدت وزارة الخارجية التركية، رفضها قرار روسيا الاعتراف رسميا بـ”جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك” في شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه لا يمكن قبول القرار الروسي الأخير إذ يتعارض مع اتفاقيات مينسك، ويشكل انتهاكا للسيادة والوحدة السياسية والجغرافية لأوكرانيا.

وجددت الخارجية تمسكها بالحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية لأوكرانيا، داعية كافة الأطراف المعنية لضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي.