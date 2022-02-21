3 قتلى بتحطم مقاتلة عسكرية في تبريز بشمال غرب إيران (فيديو)

قتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم، بتحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني، اليوم الاثنين، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن الطائرة المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة مغلقة، وأدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث كان في المكان.

مدیرعامل هلال احمر تبریز: در این سانحه، جنگنده به دیوار یک مدرسه برخورد کرده که تعطیل بوده است. خلبان می‌توانست ایجکت کند اما به دلیل اینکه منطقه مسکونی بوده، خودش را فدا کرده تا خسارات را به حداقل برساند. دو نیروی هوانیروز و یک هم‌وطن در اتومبیل شخصی خود از فوتی‌ها هستند. https://t.co/OlZRuQIQ2r pic.twitter.com/Z9qkV4NyBx — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 21, 2022

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة “مهر” الإيرانية إن مقاتلة عسكرية يعتقد أنها من طراز (إف 5) تحطمت فوق صالة “علي بور” للألعاب الرياضية في منطقة موناجيم بوليفار.

وأعلنت السلطات الإيرانية فتح تحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

يشار إلى أن القوات الجوية الإيرانية تملك مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية الأمريكية اشترتها قبل “الثورة الإسلامية” عام 1979. كما تملك طائرات من طرازي ميغ وسوخوي الروسية الصنع.