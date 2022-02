“احتجاز الأطفال بالسويد”.. خبراء للجزيرة مباشر: إبعاد الأطفال عن أسرهم يجب أن يكون الخطوة الأخيرة (فيديو)

قالت ليزيل ترانزلر -المستشارة القانونية لمنظمة (إي. إف. دي) الدولية- نسعى لحماية الأطفال بشكل عام ومن ثم تواصلنا مع الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بخطورة الإجراءات السويدية تجاه الأطفال، وطالبنا السلطات هناك بوقف تلك الممارسات.

وتابعت خلال مشاركتها في برنامج المسائية “طلبنا كذلك التحقق من الإجراءات المستخدمة ضد الأطفال الذين أبعِدوا عن أهلهم، لأنه يجب أن يكون هناك تحقيق اجتماعي حتى يؤخذ الطفل ويوضع في مؤسسة خاصة، ولا ينبغي أن يُخطف الطفل من ذويه لمجرد رأي شخصي”.

واستطردت ليزيل ترانزلر “توجد تأثيرات شديدة في نفسية الطفل جراء تنفيذ الإجراءات السويدية، وإذا تدخل خبراء فمن الممكن أن نُبقي الطفل مع الأسرة مع رقابة مناسبة، وفي حالة إيقاع الوالدين العنف على الطفل ينبغي إبعاده عنهما، بينما لا يجب أن يكون الإبعاد هو الخطوة الأولى”.

وأكدت وجوب تسليط الضوء على قضية الأطفال المختطفين وذلك عبر هيئة متخصصة تراجع ملفاتهم وتقيّم ما يجري.

ورغم أن سحب أطفال من ذويهم بالسويد لوجود “تجاوزات” ضدهم ليس وليد اللحظة، فإن القضية باتت -بحسب مراقبين- “مرشحة للانفجار”، بعد شكوى مهاجرين وخصوصا المسلمين منهم من وجود “خروقات وتمييز” في تنفيذ عمليات السحب.

وأصدر عدد من العلماء والحقوقيين بيانًا حمل عنوان “دفاعًا عن أطفال العالم” نددوا فيه بما أسموه سياسة احتجاز الأطفال التي تمارسها السويد وعدد من البلدان الأوربية.

في حين تنفي السلطات السويدية أن تكون الخدمات الاجتماعية تعمد إلى “خطف الأطفال المسلمين”.

@Sweden_AR @SweMFA You say that all the protesting Muslim families are liars, & this #Swedish not Muslim woman is a liar too? The ones who are defending either ignorant or supportive of the #Fascist #Sweden crimes#Sweden_kidnaps_children#Sweden_kidnapping_Muslim_children pic.twitter.com/h8QCsqiTGp

— 🥷🏻 (@PPLRTOXIC) February 13, 2022