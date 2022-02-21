سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

“صامدون وهذه أرضنا ولابد أن تعود”.. شباب حي الشيخ جراح يغيظون قوات الاحتلال بمباراة كرة قدم (فيديو)

شباب حي الشيخ جراح يلعبون مباراة كرة قدم بينما يحرسون الحي (مواقع فلسطينية)
20/2/2022

يرابط أهالي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة في الحي ويقضون يومهم فيه قُبالة جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين ينصبون الحواجز الحديدية ويرفعون أسلحتهم في حالة تأهب مستمرة.

في هذه الأحيان، يلعب شباب الشيخ جراح مباراة كرة قدم تحت أعين قوات الاحتلال، وبينما تمارس الأخيرة عملها يمارس أهالي الحي حياتهم الطبيعية خارج منازلهم وهم يتناوبون على الحراسة.

وبينما تنقل كاميرات وسائل الإعلام المحلية سكان الحي وهم يلتفون في جلسة شاي أو يقيمون الصلاة، نقلت شبكة (القسطل) المقدسية مباراة لكرة القدم.

وقال أحد الشباب للشبكة إنهم يغيظون قوات الاحتلال بلعب مباراة كرة، كما أنهم يريدون إيصال رسالة مفادها “نحن هنا صامدون وهذه أرضنا ولابد أن تعود”.

ويشهد الحي مواجهات مستمرة بين أهاليه والمستوطنين، خاصة بعدما أعاد عضو الكنسيت (البرلمان الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير، افتتاح مكتبه في الحي وسط اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي الحي والمتضامنين معهم واعتقال عدد منهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية