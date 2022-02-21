“صامدون وهذه أرضنا ولابد أن تعود”.. شباب حي الشيخ جراح يغيظون قوات الاحتلال بمباراة كرة قدم (فيديو)

يرابط أهالي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة في الحي ويقضون يومهم فيه قُبالة جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين ينصبون الحواجز الحديدية ويرفعون أسلحتهم في حالة تأهب مستمرة.

في هذه الأحيان، يلعب شباب الشيخ جراح مباراة كرة قدم تحت أعين قوات الاحتلال، وبينما تمارس الأخيرة عملها يمارس أهالي الحي حياتهم الطبيعية خارج منازلهم وهم يتناوبون على الحراسة.

تغطية صحفية: ""إحنا بنلعب هون لحتى نورجي المحتل إنه إحنا هون صامدين" ..أحد الشبان المقدسيين يتحدث للقسطل من حي الشيخ جراح بالقدس"#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveShaikhJarrah pic.twitter.com/TcxKpHDkw9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 20, 2022

وبينما تنقل كاميرات وسائل الإعلام المحلية سكان الحي وهم يلتفون في جلسة شاي أو يقيمون الصلاة، نقلت شبكة (القسطل) المقدسية مباراة لكرة القدم.

وقال أحد الشباب للشبكة إنهم يغيظون قوات الاحتلال بلعب مباراة كرة، كما أنهم يريدون إيصال رسالة مفادها “نحن هنا صامدون وهذه أرضنا ولابد أن تعود”.

ويشهد الحي مواجهات مستمرة بين أهاليه والمستوطنين، خاصة بعدما أعاد عضو الكنسيت (البرلمان الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير، افتتاح مكتبه في الحي وسط اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي الحي والمتضامنين معهم واعتقال عدد منهم.