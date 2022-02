الأزمة الأوكرانية.. قصف متبادل في دونيتسك يجدد نذر المواجهة.. وبايدن مستعد للقاء بوتين “في أي وقت وبأي صيغة”

دعت روسيا وأوكرانيا، الأحد، إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه يحمّل الطرفان الآخر مسؤولية تصاعد أعمال العنف شرقي أوكرانيا، إذ تثير المعارك مع الانفصاليين خشية الدول الغربية من تدخل موسكو.

وبعد محادثتيْن هاتفيتيْن منفصلتيْن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعدادهما لمواصلة المحادثات.

وكرّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، أن روسيا “على وشك” غزو أوكرانيا، وحاول الرئيس الفرنسي بذل “الجهود الأخيرة الممكنة واللازمة لتجنّب نزاع كبير في أوكرانيا”، بعد لقائه بوتين بالكرملين، في 7 فبراير/شباط الحالي.

The United States joins Ukraine and our other partners and Allies in calling for Russia to stop its aggression. https://t.co/GMHQc1Knb2

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر قناة (سي. بي. إس) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدّ “للقاء” نظيره الروسي فلاديمير بوتين “في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك يسمح بتجنّب حرب” في أوكرانيا.

وجدّد بلينكن التأكيد عبر شبكة (سي. إن. إن) أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنًا إلى حين “تحرّك الدبابات (الروسية) فعليًا وتحليق الطائرات”.

وقال بلينكن لقناة (سي. بي. إس) إنه بعدما تشاور في الأيام الأخيرة مع العديد من القادة الأوربيين “أعلن الرئيس بايدن بوضوح بالغ أنه مستعدّ للقاء الرئيس بوتين في أي وقت وبأي صيغة”.

ويعود التواصل الأخير بين الرئيسين إلى 12 فبراير الجاري، وقد ندّد بعده الكرملين بما اعتبره “هستيريا أمريكية بلغت ذروتها”.

ورفض بلينكن اتهام واشنطن بأنها تبالغ في تظهير الأزمة، وجدّد تأكيده أن روسيا “على وشك” غزو أوكرانيا، وأضاف أن بوتين “يتبع السيناريو” الذي توقعته الولايات المتحدة “بشكل شبه حرفي”.

وتابع “كل ما نراه يشير إلى أن ذلك خطير جدًا وإلى أننا على وشك حصول غزو”، معتبرًا أن بقاء القوات الروسية في بيلاروسيا لإجراء تدريبات عسكرية يعزز المخاوف من حصول غزو.

Secretary Blinken tells @margbrennan, “In terms of engaging Russia, my job as a diplomat is to leave absolutely no stone unturned to see if we can prevent a war. And if there's anything that I can do to do that, I'm going to do it.” pic.twitter.com/jkiw1fC5yT

— Face The Nation (@FaceTheNation) February 20, 2022