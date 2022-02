رائدة السعو للجزيرة مباشر: أهالي الشيخ جراح صامدون.. وإسرائيل بحكومتها وسلاحها ضعيفة ولا تخيفنا (فيديو)

قالت رائدة السعو إحدى سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة والمهدد منزلها بالهدم إن عضو الكنيست إيتمار بن غفير وضع مكتبا متنقلا أمام باب منزلها في خطوة استفزازية جديدة لأهالي الحي.

وأفادت في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن سكان الشيخ جراح يتعرضون يوميًا لاستفزازات.

وشددت رائدة على أن استفزازات بن غفير والمستوطنين لا تخيف أهالي الشيخ جراح، وأنهم تمكنوا من إيصال صوتهم من دون سلاح، فقط عبر المقاومة ودفاعهم عن حقهم.

واستنكرت سكوت العالم عن ما يحدث في حي الشيخ جراح، قائلة “إسرائيل بحكومتها وشعبها وسلاحها ضعيفة”، وتساءلت “فلماذا تحسبون لها حسابًا؟”.

وأوضحت أن عضو الكنيست بن غفير يأتي يوميًا مصحوبًا بعدد من المستوطنين الإسرائيليين لأنه لا يتجرأ على دخول الحي بمفرده، على حد تعبيرها.

وأفادت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية توفر لهم الحماية، فيما يدافع الفلسطينيون عن أنفسهم ومنازلهم من دون سلاح ولا قوات أمن.

وتابعت رائدة السعو أنها وسكان الحي الذين يرابطون في الحي ليل نهار، تمكنوا من الانتصار على بن غفير والمستوطنين وجعله ينقل مكتبه من أمام المنزل، رغم تعرضهم للقمع والتنكيل من طرف قوات الاحتلال.

وقالت إن قضية منزل عائلة السعو بحي الشيخ جراح دخلت المحاكم منذ عام 2005، مضيفة أن كل منازل الحي ومنطقة سلوان معرضة للانتزاع من طرف المستوطنين بموجب أحكام قضائية تصدرها محاكم الاحتلال.

Violence ensued this past weekend after far-right Israeli lawmaker, Itamar Ben Gvir of the Religious Zionism alliance, “opened” an office in Sheikh Jarrah, on the property of the Salem family, who are under threat of expulsion.

Via Carlos latuff #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #BREAKING pic.twitter.com/tqi2W1Xqvr

— m_thefighter (@Moad29620400) February 20, 2022