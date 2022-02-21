بوتين يوقّع مرسومين للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا (فيديو)

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرقي أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين “أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرا، بالاعتراف فورا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية”، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمَي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع نظيره الأمريكي جو بايدن اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لها في شرقي بلاده.

وقال زيلينسكي في تغريدة إنه “ناقش أحداث الساعات الأخيرة” مع الرئيس الأمريكي ومن ثم عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي التابع لكييف تركز على الرد على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحادي الجانب باستقلال جزء من شرقي أوكرانيا.

وطالب بوتين خلال خطابه، اليوم، كييف بوقف “عملياتها العسكرية” في شرق البلاد “فورا” تحت طائلة تحميلها المسؤولية عن أي سفك للدماء، بينما اعترف بالانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين خلال خطاب استمر ساعة مساء الإثنين “نطالب بوقف العمليات العسكرية فورا، وإلا فإن المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل”.