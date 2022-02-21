بنك الاستثمار الأوربي يرفض طلب الرئيس التونسي تمويل مشروع قطار سريع

رفض بنك الاستثمار الأوربي، أمس الأحد، طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد بتمويل مشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها.

ونقل موقع (بزنس نيوز) التونسي عن ممثل بنك الاستثمار الأوربي في تونس والجزائر جان لوك ريفيريو قوله إن “الرئيس التونسي طلب من رئيس بنك الاستثمار الأوربي فيرنر هوير، خلال زيارته لبروكسل الأسبوع الماضي، تمويل مشروع القطار السريع”.

وقال ريفيريو “لقد رفضنا عرض الرئيس التونسي، هذه البلد يجب أن يركز على الشبكة الحضرية الموجودة بالفعل وتحسينها عوضا عن مشاريع جديدة، النقل العمومي يتطلب خطة إعادة تأهيل كبيرة”.

وتابع “لقد تعاونا في هذا الموضوع مع شركة تونسية للسكك الحديدية وحددنا النقاط التي تتطلب التطوير، المرحلة المقبلة ستكون قطارا سريعا لكنه لا يقتصر على تونس-صفاقس فقط، إنما يجب أن يمر عبر المغرب العربي”.

والعام الماضي أعلن سعيّد عن نيته لإنشاء خط قطار سريع يربط بين أقصى الشمال وأقصى الجنوب التونسي مع تحسين البنية التحتية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيّد بفرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات الرئيس، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.