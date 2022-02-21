الكرملين: “من السابق لأوانه” تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

اعتبرالكرملين، اليوم الاثنين، أنه “من السابق لأوانه” الحديث عن القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن التي أعلنت عنها فرنسا، لنزع فتيل الأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وخطر الغزو الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “ثمة توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء (الخارجية). من السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قمم”.

وقال إن بوتين على وشك أن يلقي خطابا في مجلس الأمن الروسي.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن الرئيسين الروسي والأمريكي وافقا على مقترح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد قمة بينهما، على وقع الاتهامات الغربية لروسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن القمة الروسية الأمريكية سيُحضِّر لها وزيرا خارجية البلدين سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن خلال اجتماعهما المقرر الخميس المقبل، على أن تعقبها قمة موسعة تشمل جميع أصحاب المصلحة حول الأمن والاستقرار الإستراتيجي في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الولايات المتحدة ملتزمة بمتابعة الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو، مضيفة أن الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين إذا لم يحدث غزو.

وأضافت “نحن مستعدون أيضا لفرض عقوبات سريعة وشديدة إذا اختارت روسيا الحرب بدلا من ذلك. وفي الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا”.

بماذا يطالب المحتجون المؤيدون لأوكرانيا في واشنطن بعد تصريحات #بايدن بأن الولايات المتحدة لن تشارك في القتال حال اندلاع الحرب؟#أوكرانيا #روسيا pic.twitter.com/diMhW4Dyyg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2022

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة تعتبرها كييف غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في “دونباس”.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، حشدت موسكو مؤخرا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من احتمال أن تكون روسيا تخطط لهجوم عسكري على جارتها.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.