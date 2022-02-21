الاحتلال يعتقل 44 فلسطينيا ويصيب العشرات في الضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر الاثنين، 41 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا في رام الله، و11 مواطنا في الخليل، و9 شبان من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة بعد اقتحام منازل ذويهم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم أسرى محررون، وفي قرية اللبن الشرقية، اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس، الشاب براء مهند عويس (25 عاما)، واعتقلت اليوم شابين من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 فلسطينيا، من مناطق الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية.​​

ولفت نادي الأسير إلى أن هذا التصعيد يُشكل جريمة، في ظل استمرار انتشار وباء كورونا وازدياد حالات المصابين بالفيروس في صفوف الأسرى، الأمر الذي يُعرض حياتهم لخطر مضاعف، فضلا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاته، خلال مداهمات ليلية لمنازل المستهدفين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مُقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ومع نهاية 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.​​​​​​​

إصابات بالرصاص وقنابل الغاز

وأُصيب 3 فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال، وأصيب العشرات بحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقال يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللُّبَّن الشرقية جنوبي مدينة نابلس إن عشرات المستوطنين أغلقوا مدخل القرية، ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأوضح، أن جيش الاحتلال تدخل لصالح المستوطنين، وأطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه الفلسطينيين، فأصاب 3 مواطنين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

📷مستوطنون يؤدون صلوات استفزازية على مدخل قرية اللبن الشرقية في نابلس بحماية قوات الاحتلال، ما أدى لإعاقة وصول طلبة المدارس إلى مدارسهم واندلاع مواجهات pic.twitter.com/xeKxNUO70v — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 21, 2022

وأضاف عويس أن الجيش لم يفعل شيئا حيال إغلاق المستوطنين لمدخل القرية، مبينا أنهم أدّوا طقوسا دينية على مدخلها، ثم غادروا من تلقاء أنفسهم.

ولفت إلى أن طلبة ومعلمي مدرسة اللُّبَّن-الساوية، يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات مستوطنين بالضرب والاستفزاز.

وشُيِّدت 3 مدارس قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، على الشارع العام الرابط بين محافظتي نابلس ورام الله.

وتخدم تلك المدارس 3 بلدات، هي اللُّبَّن الشرقية، وعموريا، والساوية، وتتبع محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.