هتفوا باسم أبو عبيدة.. أهالي “الشيخ جراح” يجبرون نائبا إسرائيليا متطرفا على نقل مكتبه (فيديو)

اندلعت اليوم الأحد مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ إثر نقل عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير مكتبه البرلماني إلى موقع آخر بالحي.

تغطية صحفية: " تصدي الفلسطينيين لنقل بن غفير مكتبه أمام منزل عائلة السعو وإجباره على التراجع" pic.twitter.com/svGinv8FKl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 20, 2022

وقال شهود عيان إن “مواجهات اندلعت بين سكان الحي ومستوطنين كانوا برفقة بن غفير، عقب نقل الأخير مكتبه أمام منزل عائلة السعو”.

تغطية صحفية: " الفلسطينيون يجبرون عضو كنيست الاحتلال بن غفير على إزالة مكتبه من أمام منزل عائلة السعو في حي الشيخ جراح" pic.twitter.com/lVxEBoFHZZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 20, 2022

واعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الفلسطينيين الذين احتجوا على نقل بن غفير مكتبه قبالة منازلهم، ورفعوا العلم الفلسطيني في وجهه.

مصادر صحفية: " رفع العلم الفلسطيني في وجه عضو كنيست الاحتلال، إيتمار بن غفير، بعد نقل مكتبه مقابل منزل عائلة السعو في الشيخ جراح" pic.twitter.com/kL4jcLsZM3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 20, 2022

وأظهر مقطع فيديو من حي الشيخ جراح قيام الأهالي بإطلاق صافرات الإنذار، وسط هتافات تنادي على أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، رداً على استفزازات قوات الاحتلال.

شاهد| مصادر صحفية: "أهالي حي الشيخ جراح يطلقون صافرات الإنذار وينادون على أبــــو عــبـــيـدة؛ رداً على استفزازات قوات الاحتلال". pic.twitter.com/B5eR1mDEjr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 19, 2022

من جانبه، كتب إيتمار بن غفير عبر تويتر قائلا “وصلت مع طاقمي إلى اجتماع عمل في مكتب شمعون هتسيدك (الاسم اليهودي لحي الشيخ جراح)”.

وأضاف “لكن الشرطة قررت أن الطاقم لن يدخل لذلك اضطررنا للجلوس بالقرب من حاجز الشرطة على الطريق على الرغم من الخطر الواضح”.

وتابع بن غفير “وهكذا تحول الصباح الهادئ إلى حدث متفجر حيث تجمع العديد من رجال الشرطة والعشرات من العرب”.

تغطية صحفية: " عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه لرفعه العلم الفلسطيني في الشيخ جراح .. الشاب موسى خلف"مش خايف لأنه هاي أرضي"" pic.twitter.com/ZBQ9w63DP1 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 20, 2022

والأربعاء، أعلن بن غفير وصول 16 نائبًا من أحزاب المعارضة إلى المكتب البرلماني الذي أقامه بحي الشيخ جراح “لإبداء تضامنهم” معه، على مدى 4 أيام.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، أقام النائب اليميني المتطرف خيمة على أرض فلسطينية خاصة في الحي، معتبرا إياها مكتبا له.

ورافق بن غفير عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل الفلسطينيين في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.

وبرّر بن غفير خطوته بتوفير الحماية لمستوطن استولى قبل سنوات على منزل فلسطيني في الحي، وهو ما دحضه مسؤولون إسرائيليون كبار، اتهموا بن غفير بالبحث عن مكاسب سياسية.