شاهد: قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات، اليوم الأحد، في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وانطلقت المظاهرات من مناطق عدة في العاصمة ومدن أخرى تحت شعار “مليونية 20 فبراير” للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

كما نظمت أسر معتقلين سياسيين وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في” لجان المقاومة”، بينما لا تُصدر السلطات السودانية أي تعليق بشأن الاعتقالات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”، في مقابل نفي الجيش.

ووقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمّن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالِبة بحكم مدني كامل.