بعد أن طالب بتطهير الهند.. راهب هندوسي يطالب ببناء دولة بدون مساجد ولا مسلمين (فيديو)

أثار الراهب الهندوسي ياتي نارسينغاناند الجدل عبر منصات التواصل الهندية بعد تداول فيديو يتعهد فيه ببناء دولة هندية بلا مساجد ولا مسلمين ولا مدارس إسلامية.

وكان الراهب الهندوسي قد طالب بتطهير الهند من المسلمين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال المؤتمر الشهير الذي أقيم في مدينة هاريدوير بولاية أوتار خاند، وألقي القبض عليه بسبب تصريحاته.

Yati Narsinghanand continues spewing venom after being granted bail. From Sarvanand Ghat, he says his aim is "Sanatan Vedic Rashtra" in which there will be no "Jihadis", no "Masjids" & no "Madrasas". On being asked what will he do to Masjids,he says "khatm karo kya zaroorat hai". pic.twitter.com/LESxrJuDja

