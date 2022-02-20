سياسة|الهند

بعد أن طالب بتطهير الهند.. راهب هندوسي يطالب ببناء دولة بدون مساجد ولا مسلمين (فيديو)

كان الراهب الهندوسي قد طالب بتطهير الهند من المسلمين (مواقع التواصل)
20/2/2022

أثار الراهب الهندوسي ياتي نارسينغاناند الجدل عبر منصات التواصل الهندية بعد تداول فيديو يتعهد فيه ببناء دولة هندية بلا مساجد ولا مسلمين ولا مدارس إسلامية.

وكان الراهب الهندوسي قد طالب بتطهير الهند من المسلمين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال المؤتمر الشهير الذي أقيم في مدينة هاريدوير بولاية أوتار خاند، وألقي القبض عليه بسبب تصريحاته.

وأظهر نارسينغاناند كراهية كبيرة تجاه المسلمين الهنود في لقاء مع الصحفيين بعد أن حصل على إطلاق سراح مشروط منذ أيام قليلة.

ونشر الصحفي الهندي كوشيك راج نسخة من قرار إخلاء سبيل نارسينغاناند، والذي تعهد فيها الراهب بأنه لن يكرر الحديث بكراهية عن المسلمين أو أي أقلية أخرى في الهند.

وبتصريحه الأخير يكون نارسينغاناند قد خالف شروط إطلاق سراحه؛ ما جعل بعض النشطاء يطالبون بالقبض عليه مرة أخرى وإعادته للسجن.

واتهمت الناشطة والباحثة سمية الشيخ، الراهب الهندوسي بأنه وأمثاله السبب في نشر التطرف بين المسلمين والهندوس أكثر من أي شخص مؤثر آخر في تاريخ الهند وجنوب آسيا بشكل عام.

وانتقد الناشط ثاقب أنصاري المحكمة الهندية التي أطلقت سراح نارسينغاناند قائلًا “إنه يواصل قذف السم مرة أخرى، وهذا دليل على أنه لا يخاف القانون”.

وكانت صحيفة نيويوروك تايمز الأمريكية، أوضحت في تقرير سابق أن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يتحمل مسؤولية الصراع المتواصل في العديد من الولايات والأقاليم بين الهندوس من جهة والمسلمين والمسيحيين وباقي الديانات من جهة أخرى، مما يجعل البلاد مفتوحة على مزيد من التصعيد الديني والعرقي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند