“العدالة لزيشان مالك”.. الشرطة الهندية تعذب شابا مسلما حتى الموت

تصدر وسم العدالة لزيشان مالك (#JusticeForZeeshanMalik) منصات التواصل الاجتماعي الهندية خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إعلان وفاة شاب مسلم (19 عامًا) في أحد مراكز شرطة العاصمة نيودلهي جراء تعرضه للتعذيب.

وكانت شرطة نيودلهي قد ألقت القبض على زيشان مالك في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة سرقة علبة سجائر وأُودع السجن، ولم تعلم عائلته شيئًا عن الإجراءات القانونية التي كان من المفترض أن يخضع لها، وفق ما ذكرته منصة (مكتوب ميديا) الهندية المحلية.

وحسب المنصة، تلقت عائلة زيشان مكالمة هاتفية من ضابط شرطة يخبرهم أن ابنهم مريض ونُقل إلى المستشفى ويطلب رؤيتهم، لكنهم اكتشفوا أنه قد توفي بسبب مرضه في السجن.

وتُظهر الصور المتداولة على منصات التواصل آثار جروح وندوب وكدمات وخياطة لجرح بطول بطن زيشان، وقالت (مكتوب ميديا) إن بعض ضلوعه وعظام إحدى رجليه كانت مكسورة، ما جعل العائلة تكذّب رواية الشرطة وتتهمها بتعذيب زيشان حتى الموت.

