الاحتلال لم يعرض خطوات جدية.. حماس تنفي حصول تقدّم في ملف “تبادل أسرى”

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، ما تداولته وسائل إعلام عبرية عن حصول تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقال زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في (حماس) “ننفي ما تداولته وسائل إعلام عبرية عن حصول تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى”.

وأضاف في بيان اطلعت عليه الجزيرة مباشر “لا يوجد تقدم في الصفقة حتى اللحظة، وذلك بسبب عدم تقديم الاحتلال أيّ خطوات جدية بخصوص هذا الملف”.

وأوضح أن التصريحات التي “تصدر بين حين وآخر هدفها منع عائلات الجنود الأسرى من التحرك للضغط على حكومة الاحتلال”.

ولفت إلى “عدم وجود نية لدى إسرائيل لإتمام هذه الصفقة، الأمر الذي أثار حالة غضب داخل الكيان الصهيوني”.

وكانت القناة (12) العبرية قد نقلت عن عضو الكنيست من لجنة الخارجية والأمن إميلي مواطي قوله “حسب المعلومات التي قُدمت للجنة، هناك تقدم في قضية الأسرى والمفقودين في غزة، ومن المحتمل أن يعودوا إلى ديارهم في القريب العاجل”.

يُذكر أن حركة حماس تحتفظ بـ4 إسرائيليين في قطاع غزة دون الكشف عن مصيرهم، وهم جنديان أسِرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014، بينما دخل آخران القطاع في ظروف غامضة.

وتقود مصر وساطة بين (حماس) وإسرائيل لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكنها لم تحقق حتى الآن أي تقدم ملموس.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 نحو 4600، بينهم نحو 600 مريض، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.