إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة (فيديو)

بدأت إثيوبيا، اليوم الأحد، إنتاج الكهرباء من سد النهضة وهو مشروع يتكلف مليارات الدولارات لتوليد الطاقة من نهر النيل وتخشى مصر والسودان أن يتسبب في نقص المياه قرب المصب.

وبعد الضغط على زر تشغيل توربينات المرحلة الأولى للمشروع سعى رئيس الوزراء أبي أحمد إلى طمأنة الدولتين المجاورتين بأن بلاده لا ترغب في الإضرار بمصالح أحد.

وقال “مصلحة إثيوبيا الأساسية هي توصيل الكهرباء لنحو 60% من السكان الذين يعانون من الظلام ولتوفير جهد الأمهات اللائي يحملن الحطب على ظهورهن للحصول على الطاقة”.

وكتب على تويتر “اليوم، أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، بدأ أول توربين بسد النهضة في توليد الطاقة، هذه أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها معا. بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!”.

Today, Africa's largest power plant, the GERD’s first turbine began generating power. This is a good news for our continent & the downstream countries with whom we aspire to work together. As Ethiopia marks the birth of a new era, I congratulate all Ethiopians! pic.twitter.com/KoMEgIcGVk

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022