وفاة 12 مهاجرا من شدة البرد.. ووزير الداخلية التركي: حرس الحدود اليوناني “قاتل” (صور)

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، العثور على جثث 12 مهاجرًا غير نظامي فارقوا الحياة من شدة البرد في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد بعدما أجبرهم حرس الحدود اليوناني على العودة إلى الأراضي التركية.

وقالت ولاية أدرنة في بيان، إن جثث الضحايا عثر عليها في قرية (باشا كوي) بعدما دفعتهم اليونان نحوها.

#تركيا.. العثور على جثث 12 مهاجرين توفوا بسبب البرد بـ #أدرنة التركية

إثر إجبارهم من قبل الشرطة اليونانية على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية#اليونان

https://t.co/Y2Hysi5jnU pic.twitter.com/9o3WjkTynM — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 2, 2022

وأضافت أن السلطات التركية أنقذت مهاجرًا واحدًا كان على وشك التجمد من البرد وأسعفته إلى مستشفى كيشان الحكومي في الولاية.

وأردفت أن السلطات تواصل تمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة.

وأشارت الولاية إلى فتح السلطات القضائية تحقيقًا في الحادثة.

وفي السياق، انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم، الطريقة التي تتعامل بها قوات حرس الحدود اليونانية مع المهاجرين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر وأرفقها بصور لجثث المهاجرين الذين فارقوا الحياة من شدة البرد في ولاية أدرنة.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border 12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death. EU is remediless, weak and void of humane feelings. Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022

وقال صويلو إن حرس الحدود اليوناني “قاتل للضحايا” معلنًا عن إشفاقه على أنصار تنظيم (فتح الله غولن) الذي صنفته أنقرة “إرهابيًا” ممن يحاولون الفرار إلى أوربا عبر أراضيها.

وأشار إلى مصرع 12 مهاجرًا من بين 22 أجبرتهم اليونان على العودة إلى الأراضي التركية بعد خلع أحذيتهم وملابسهم.

وأضاف “الاتحاد الأوربي عاجز وضعيف وغير إنساني”.

Haram ayın dayız bunasil bi vicdansızlik Yine Yunanistan, yine acı haber… Edirne İpsala ilçesi Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 12 göçmenin cansız bedenine ulaşılmis pic.twitter.com/Iucg7Hnbj7 — Meryem Gülen (@MeryemG06659626) February 2, 2022

غضب رسمي تركي

أعرب عدد من المسؤولين الأتراك عن غضبهم من ممارسات حرس الحدود اليوناني مع المهاجرين.

وانتقد رئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، الأربعاء، الطريقة التي تتعامل بها قوات حرس الحدود اليونانية مع المهاجرين.

We condemn these injustices, which are happening in plain sight of the international community.

Greece is not acting alone.

By standing by idly, the West is sanctioning their actions.

By allowing these people to freeze to death, humanity is dying. https://t.co/EpwJ4nsVRA — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 2, 2022

وقال ألطون في تغريدة على تويتر إن “العالم الغربي لا يقول كفى لممارسات اليونان، بل يشجعها على انتهاك حقوق المهاجرين”.

وأضاف أن هذه الممارسات “غير الإنسانية تحدث أمام أنظار العالم”، وأن اليونان “لا ترتكب هذه الجريمة وحدها”.

وتابع “قد تكون الأجساد هي التي تجمدت، لكن إنسانية الغرب هي التي ماتت”.

من جانبه قال جليك على تويتر إن السلطات اليونانية “ترعى هذه الفظائع وتشجعها”.

وأوضح أن “اليونان تدفع إلى الموت أولئك المظلومين الفارين من الظلم”.

Zulüm coğrafyalarındaki ölüm tehdidinden kaçan mazlumlar Yunan güçlerince ölüme sürükleniyor. Yunan güçleri çaresiz insanların botlarını şişleyerek, denizde iterek, karada zulmederek ölüme sürüklüyor. Avrupa’nın gözü önünde göçmenler faşist uygulamalarla öldürülüyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 2, 2022

وتابع “المهاجرون يُقتلون بممارسات فاشية أمام أنظار أوربا والرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أطلع نظراءه الأوربيين مرارًا على وثائق تثبت هذه الجرائم”.

Cumhurbaşkanımız defalarca bu zulümlerin belgelerini Avrupalı muhataplarına verdi. Her seferinde “bilmiyoruz, inceleyelim” dediler. Halbuki o saatte bile tv’ler bu zulümleri gösteriyordu. İnsanlığın yüz karası uygulamalar Yunan güçleri tarafından uygulanıyor, hepsi susuyor… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 2, 2022

من جانبه دعا نائب وزير الخارجية ياووز سليم قيران السلطات اليونانية إلى “الكف الفوري عن هذه الممارسات” مبينًا أن أنقرة حذّرت المجتمع الدولي مرارًا بشأن ممارسات أثينا “غير الإنسانية بحق المهاجرين”.

وأشار قيران إلى أن السلطات اليونانية عندما تجبر المهاجرين على العودة إلى الأراضي التركية وخاصة في فصل الشتاء “فإن ذلك ينجم عنه نتائج مأساوية”.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المهاجرين الـ12 الذين لقوا مصرعهم من التجمد يحملون الجنسية الأفغانية.

Sınırda 12 kişi donarak öldü ! Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü mevkiinde Yunanistan sınır güvenliği tarafından geri itilen ve donarak ölen göçmen sayısı sabah saatlerinde 9 iken şu an 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. #pushback @alarm_phone #Greece pic.twitter.com/497GOG9iHC — Non Refoulement (@StopRefoulement) February 2, 2022