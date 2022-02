وفاة 12 مهاجرا من شدة البرد.. ووزير الداخلية التركي: حرس الحدود اليوناني “قاتل” (صور)

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، العثور على جثث 12 مهاجرًا غير نظامي فارقوا الحياة من شدة البرد في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد بعدما أجبرهم حرس الحدود اليوناني على العودة إلى الأراضي التركية.

وقالت ولاية أدرنة في بيان، إن جثث الضحايا عثر عليها في قرية (باشا كوي) بعدما دفعتهم اليونان نحوها.

وأضافت أن السلطات التركية أنقذت مهاجرًا واحدًا كان على وشك التجمد من البرد وأسعفته إلى مستشفى كيشان الحكومي في الولاية.

وأردفت أن السلطات تواصل تمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة.

وأشارت الولاية إلى فتح السلطات القضائية تحقيقًا في الحادثة.

وفي السياق، انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم، الطريقة التي تتعامل بها قوات حرس الحدود اليونانية مع المهاجرين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر وأرفقها بصور لجثث المهاجرين الذين فارقوا الحياة من شدة البرد في ولاية أدرنة.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.

EU is remediless, weak and void of humane feelings.

Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 2, 2022