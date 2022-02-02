سياسة|تركيا

وفاة 12 مهاجرا من شدة البرد.. ووزير الداخلية التركي: حرس الحدود اليوناني “قاتل” (صور)

العثور علي جثث ١٢ مهاجرا غير نظامى ماتوا من التجمد بعدما أجبرهم حرس الحدود اليوناني على العودة إلى تركيا (الاناضول)
2/2/2022

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، العثور على جثث 12 مهاجرًا غير نظامي فارقوا الحياة من شدة البرد في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد بعدما أجبرهم حرس الحدود اليوناني على العودة إلى الأراضي التركية.

وقالت ولاية أدرنة في بيان، إن جثث الضحايا عثر عليها في قرية (باشا كوي) بعدما دفعتهم اليونان نحوها.

وأضافت أن السلطات التركية أنقذت مهاجرًا واحدًا كان على وشك التجمد من البرد وأسعفته إلى مستشفى كيشان الحكومي في الولاية.

وأردفت أن السلطات تواصل تمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة.

وأشارت الولاية إلى فتح السلطات القضائية تحقيقًا في الحادثة.

وفي السياق، انتقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم، الطريقة التي تتعامل بها قوات حرس الحدود اليونانية مع المهاجرين.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر وأرفقها بصور لجثث المهاجرين الذين فارقوا الحياة من شدة البرد في ولاية أدرنة.

وقال صويلو إن حرس الحدود اليوناني “قاتل للضحايا” معلنًا عن إشفاقه على أنصار تنظيم (فتح الله غولن) الذي صنفته أنقرة “إرهابيًا” ممن يحاولون الفرار إلى أوربا عبر أراضيها.

وأشار إلى مصرع 12 مهاجرًا من بين 22 أجبرتهم اليونان على العودة إلى الأراضي التركية بعد خلع أحذيتهم وملابسهم.

وأضاف “الاتحاد الأوربي عاجز وضعيف وغير إنساني”.

غضب رسمي تركي

أعرب عدد من المسؤولين الأتراك عن غضبهم من ممارسات حرس الحدود اليوناني مع المهاجرين.

وانتقد رئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، الأربعاء، الطريقة التي تتعامل بها قوات حرس الحدود اليونانية مع المهاجرين.

وقال ألطون في تغريدة على تويتر إن “العالم الغربي لا يقول كفى لممارسات اليونان، بل يشجعها على انتهاك حقوق المهاجرين”.

وأضاف أن هذه الممارسات “غير الإنسانية تحدث أمام أنظار العالم”، وأن اليونان “لا ترتكب هذه الجريمة وحدها”.

وتابع “قد تكون الأجساد هي التي تجمدت، لكن إنسانية الغرب هي التي ماتت”.

من جانبه قال جليك على تويتر إن السلطات اليونانية “ترعى هذه الفظائع وتشجعها”.

وأوضح أن “اليونان تدفع إلى الموت أولئك المظلومين الفارين من الظلم”.

وتابع “المهاجرون يُقتلون بممارسات فاشية أمام أنظار أوربا والرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أطلع نظراءه الأوربيين مرارًا على وثائق تثبت هذه الجرائم”.

من جانبه دعا نائب وزير الخارجية ياووز سليم قيران السلطات اليونانية إلى “الكف الفوري عن هذه الممارسات” مبينًا أن أنقرة حذّرت المجتمع الدولي مرارًا بشأن ممارسات أثينا “غير الإنسانية بحق المهاجرين”.

وأشار قيران إلى أن السلطات اليونانية عندما تجبر المهاجرين على العودة إلى الأراضي التركية وخاصة في فصل الشتاء “فإن ذلك ينجم عنه نتائج مأساوية”.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن المهاجرين الـ12 الذين لقوا مصرعهم من التجمد يحملون الجنسية الأفغانية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر