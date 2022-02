80 منظمة إسلامية في أمريكا تطالب وزارة العدل بالتحقيق في التجسس عليها

طالبت أكثر من 80 منظمة إسلامية الحكومة الأمريكية بتحديد ما إذا كان (المشروع الاستقصائي حول الإرهاب)، وهي منظمة معادية للمسلمين الأمريكيين، قد انتهكت أي قوانين فيدرالية في حملة تجسس.

وراسلت المنظمات الحقوقية والمساجد والجمعيات الخيرية وزارة العدل، ودعت إلى فتح تحقيق في انتهاك منظمة مناهضة للمسلمين القوانين الفيدرالية والتجسس على العديد من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمات، وبينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) و(دعاة المسلمين) والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، إن “مؤامرة التجسس على المساجد الأمريكية والمنظمات الإسلامية لم تكن مفاجئة”.

وأفادت بأنهم “مستهدفون من قِبل المتسللين والمخربين منذ عقود، لكن حان الوقت لينتهي هذا السلوك”.

وأضافت “لحماية الحقوق المدنية للمسلمين الأمريكيين، نطلب من وزارة العدل إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان ستيفن إيمرسون، مؤسس (المشروع الاستقصائي حول الإرهاب) أو مؤسسته قد انتهكوا أي قوانين للحقوق المدنية أو القوانين الجنائية”.

صنفت (شبكة الإسلاموفوبيا) المشروع الاستقصائي حول الإرهاب (IPT) منظمة معادية للمسلمين، وهو مشروع تابع لمركز التقدم الأمريكي الذي يتتبع المنظمات والجهات المانحة المعادية للمسلمين.

"IPT's main concern was not protecting our nation from legitimate threats, but protecting a foreign government – Israel – from legitimate criticism," a whistleblower told the Council on American-Islamic Relations

وفي تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، قال إن المشروع تأسس على يد ستيف إيمرسون، الذي له “تاريخ في الترويج للمعلومات المزيفة ونظريات المؤامرة حول الإسلام والمسلمين”، وفقًا لـ(مبادرة جسر) بجامعة جورجتاون.

في ديسمبر/كانون الأول، قال (كير) إن الفرع التابع لمنظمتها في ولاية أوهايو كان يضم جاسوسًا في صفوفها، وبعد تحقيق داخلي، أفادت بأن “المدير التنفيذي رومين إقبال، كان يسجل الاجتماعات والمحادثات ثم يرسلها إلى IPT”.

نفت مؤسسة المشروع الاستقصائي أنها كانت تتجسس على المنظمات الإسلامية، لكنها أخبرت موقع ميدل إيست سابقًا أنها “لن تتردد في الإبلاغ عن المنظمات التي تدعي أنها تمارس نشاطًا إسلاميًا متطرفًا”.

وأفاد الموقع أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، كشف لاحقًا عن وجود جاسوس آخر، مع أن الشخص كان من أعضاء دار الهجرة، وهو مسجد بارز في ضواحي شمال فيرجينيا.

وأضاف أن “طارق نيلسون اعترف أنه حصل على 3 آلاف دولار شهريًا من IPT على مدى 4 سنوات مقابل التجسس على المسجد وتسجيل قيادات مسلمة بارزة”.

The so-called Investigative Project on Terrorism, the hate group that spied on American Muslims for the benefit of the #Israeli government, received hundreds of thousands of dollars from several major charities. Watch our new CAIR+ video to learn more. #Islamophobia pic.twitter.com/i6F7BD7tKY

— CAIR National (@CAIRNational) February 1, 2022