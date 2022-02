جامعات رسمية تفتح أبوابها أمام الطالبات في أفغانستان

فتحت جامعات رسمية، اليوم الأربعاء، أبوابها للطالبات في أفغانستان للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم قبل نحو 6 أشهر، بينما حضرت بعض الطالبات الصفوف حيث سيتم الفصل بين الجنسين، وفق مسؤولين.

وأعلن مسؤولون بحكومة طالبان إعادة فتح الجامعات الرسمية، الأربعاء، في ست ولايات هي لغمان وننغرهار وقندهار ونمروز وهلمند وفرح.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان بالقرار، ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي أمس جاء فيها “قد يكون الغد بداية شيء مهم حقًّا لأفغانستان. ترحب الأمم المتحدة بالإعلان عن إعادة افتتاح الجامعات الحكومية في 2 فبراير/شباط لجميع الطلاب والطالبات. من الأهمية بمكان أن يحصل كل شاب وفتاة على فرص متساوية في التعليم”.

Tomorrow can be the start of something truly important for Afghanistan. UN welcomes the announcement that public universities will begin re-opening 2 February to all female and male students. So crucial that every young person has equal access to education. pic.twitter.com/BI7rGDJt3Q

— UNAMA News (@UNAMAnews) February 1, 2022