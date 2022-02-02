إضرام النار في محل للمنتجات “الحلال” في فرنسا والشرطة توضح: “هجوم متعمد”

أضرم مجهولون النار في متجر مملوك لمسلمين في بون إنكونتر جنوب غربي فرنسا.

وذكرت صحيفة (لا ديبيش) الفرنسية أن محل المنتجات “الحلال” أُحرق بينما رسم الفاعلون الصليب المعقوف -رمز النازية- على جداره.

ولحقت أضرار بالمتجر الذي افتُتح في نوفمبر/تشرين الثاني بالكامل من الداخل، دون سقوط قتلى أو جرحى.

وصرحت الشرطة بأنه “هجوم متعمد”، وبدأت التحقيق لتوضيح الأمر.

وقال مسؤول في الشرطة للصحيفة، إن “الحقيقة الجنائية ليست موضع شك، إنما يجب أن يكشف التحقيق ما إذا كان هذا عملًا متطرفًا تم ارتكابه ضد تجارة الحلال”.

وفقَد 3 أشخاص عملهم بعد إحراق المحل.

وردت ماتيلد بانو رئيسة فريق الحزب اليساري (فرنسا الأبية) في الجمعية الوطنية (البرلمان) على الحادث عبر حسابها على تويتر.

Une boucherie halal ravagée par un incendie criminel et recouverte de croix gammées.

La haine des musulmans encore et toujours par les mêmes politiques, les mêmes médias.

Nous ne laisserons pas faire ! pic.twitter.com/NHcarV4Oe2 — Mathilde Panot (@MathildePanot) January 30, 2022

وقالت “محل دمرته الحرائق المتعمدة ورُسم عليه الصليب المعقوف” قبل أن تزيد “كراهية المسلمين مرارًا وتكرارًا بالسياسات نفسها ووسائل الإعلام ذاتها، لن ندع ذلك يحدث!”.

وقال الكاتب والسياسي الفرنسي توماس بورتس “رعب في بون إنكونتر، أضرِمت النيران في محل أثناء الليل، ورُسم رمزان نازيان على واجهة المبنى”.

Horreur ! À Bon-Encontre une boucherie halal a été incendiée dans la nuit et deux symboles nazis ont été peints sur la façade du bâtiment. Ces attaques racistes sont une abomination et les auteurs doivent être sanctionnés lourdement. Voilà où mène les idées d’extrême-droite ! — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 30, 2022

وتابع “هذه الاعتداءات العنصرية بشعة ويجب معاقبة مرتكبيها بشدة، هذا هو المكان الذي تقودنا إليه أفكار اليمين المتطرف”.