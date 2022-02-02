أول زيارة لدولة خليجية.. وزير الدفاع الإسرائيلي يصل البحرين على متن “طائرة السادات” (صور)

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، البحرين في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “هذه الزيارة الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى دولة خليجية”، فيما لم تُصدر البحرين على الفور تعليقًا حول الإعلان عن الزيارة.

وذكرت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية أن الزيارة تستغرق يومين، وسيتم خلالها التوقيع على أول مذكرة تفاهم أمنية مع دولة خليجية.

وذكرت أن غانتس سافر إلى المنامة على متن ناقلة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في البحرين.

وأفادت بأن “الطائرة كانت في الأصل مستخدمة من قبل القوات الجوية المصرية، وهبطت لأول مرة في إسرائيل عام 1977 على متنها الرئيس المصري آنذاك أنور السادات الذي جاء لبدء عملية السلام مع إسرائيل”.

وأضافت أن “إسرائيل اشترت الطائرة في 2011 من شركة مدنية، ودخلت الخدمة مع السرب 120 لسلاح الجو الإسرائيلي”.

وتابعت “من المتوقع أن يوقّع غانتس مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني الفريق عبد الله بن حسن النعيمي، وكذلك رئيس الأركان في البلاد ذياب بن صقر النعيمي”.

زيارة تاريخية للبحرين.لأول مرة يصل وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى المنامة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو 🇮🇱 والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله نظيره البحريني اللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي 🇧🇭 ومن المقرر ان يجري مباحثات مع كبار المسؤولين في المملكة📸/MODElad Malka pic.twitter.com/KE6PHZNMQj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 2, 2022

وأوضحت أن “مذكرة التفاهم ستضع إطارًا متينًا للتعاون الأمني يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين، مما يسمح بزيادة التعاون في مختلف المجالات، وستشمل عددًا من اتفاقيات الأسلحة والمبيعات الأخرى المتعلقة بالدفاع”.

وأشارت إلى أن الصفقات الدفاعية مع البحرين، تأتي في ظل استمرار التوترات مع إيران، وبينما تشارك البحرية الإسرائيلية في تدريبات بحرية واسعة النطاق، بقيادة القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس المتمركز في البحرين.

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي @gantzbe إلى المنامة في أول زيارة رسمية له إلى البحرين. خلال زيارته القصيرة سيلتقي بكبار المسؤولين البحرينيين ، بما في ذلك الملك ، ومن المخطط توقيع اتفاقية أمنية.

معاً نحو الازدهار والتقدم! pic.twitter.com/U9I7qN5PJ9 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) February 2, 2022

وقالت الصحيفة إن “غانتس سيلتقي أيضًا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسيزور الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يتخذ من البحرين مقرًا له”.

وعام 2020، أعلنت إسرائيل والبحرين تطبيع العلاقات بينهما.