صمود بالشيخ جراح.. تصاعد المواجهات في القدس والضفة بين الأهالي وشرطة الاحتلال (فيديو)

وقعت مواجهات جديدة أمس الجمعة في حيّ الشيخ جراح بالقدس المحتلة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين متضامنين مع عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من مساكنها في الحي.

وبسط جمع من الفلسطينيين سجادات على الأسفلت في أحد شوارع حي الشيخ جراح وأدوا الصلاة عليها، ثمّ انضم إليهم متظاهرون نزلوا إلى الشارع للتضامن مع العائلات المهددة بالطرد من هذا الحي الذي أصبح رمزًا لمقاومة الاستيطان الإسرائيلي في القدس.

وقال عبد الله غريفات (30 عامًا) “واجبي كفلسطيني أن أكون هنا مع كل فلسطيني يناضل في سبيل أرضه”، وسرعان ما تدخلت شرطة الاحتلال طالبة من المحتجين إخلاء الطريق، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك، فهاجمت شرطة الخيالة الحشد.

مواجهات

وأصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي بينهم متطوع إسعاف، و46 مواطنًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم صحفيان، وآخران بقنابل الغاز، و75 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. كما أصيب 6 مواطنين نتيجة السقوط خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و20 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وفي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما بالرصاص الحي في الفخذ، وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان ولإغلاق المدخل الرئيسي للقرية.

#شاهد|مستوطن يدهس طفلاً فلسطينياً قرب مدخل قرية جينصافوط شرق قلقيلية. pic.twitter.com/aBIRGaO9lK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 18, 2022

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

(أوشا) في الشيخ جراح

وقام ممثّلون عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، يرافقهم أعضاء من منظمات غير حكومية فلسطينية، أمس الجمعة، بزيارة لإحدى العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد من منزلها في حيّ الشيخ جرّاح.

وقال أوشا في بيان إنّ “الأمم المتّحدة دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف عمليات الإخلاء والهدم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

ومنذ يوم الأحد الماضي، تشهد مدينة القدس وأحياءها توترًا شديدًا، إثر نصب النائب الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في حي الشيخ جراح بالمدينة، معتبرًا إياها مكتبًا له.

#صور| قوات الاحتلال تسحل سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/inUCya4xis — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 18, 2022

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، مما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.

ويعد حي الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس ويضمّ معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين، ويشهد الحي توترًا منذ أشهر على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها فيه لصالح جمعيات استيطانية.

اقتحامات واعتقالات

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وذكرت مصادر أمنية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها.

#صور| الاحتلال يداهم عدة منازل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، فجر اليوم pic.twitter.com/mg2VxkbGaZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 19, 2022

وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال ليلة السبت، شابين مقدسيين عقب اعتداء مستوطنين عليهما في طريق الواد بالبلدة القديمة، من مدينة القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على الأهالي والشُبّان في منطقة باب الواد بالبلدة القديمة بالهريّ والدفع والضرب، واعتقلت شابين عقب الاعتداء عليهما بالضرب المُبرح في طريق الواد، كما اعتدت على الصحفيين بالهريّ أثناء تغطيتهم تلك الأحداث، مما أدى لإصابة أحدهم بجروح في رأسه.