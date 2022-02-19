“حطوها في ميتم”.. بائع سمك لبناني ينهار ويقدّم طفلته للجيش طالبا إطعامها (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان فيديو مؤثر لأب يسلم ابنته الرضيعة لأحد رجال الجيش في الشارع، وهو يقول “خدها ما معي مصاري أطعمها”.

وكان بائعو الأسماك في صيدا قد انتفضوا في وجه القوى الأمنية التي حاولت إزالة بسطاتهم، وعرض الأب وهو عامل تنظيف سمك، على قوات الدرك أخذ ابنته الرضيعة لإطعامها في مشهد مؤلم.

وأظهرمقطع الفيديو عددًا من المواطنين اللبنانيين وقد تجمّعوا حول الشاب الأب وبيديه طفلة لا يتجاوز عمرها عدة أسابيع محاولين تهدئته بعد أن ثارت ثائرته وهو يصرخ في ذهول مرددًا (شو بدها تاكل-الحفاضة نايلون).

وكان أصحاب بسطات السمك في مدينة صيدا قد قطعوا الطريق البحرية بسبب إزالة بسطاتهم، ثم فتحها الجيش اللبناني بالقوة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في بيان “عمد عدد من أصحاب بسطات بيع السمك إلى قطع الطريق البحرية قبالة مرفأ صيدا القديم، احتجاجًا على إزالة بسطاتهم من المكان من قبل بلدية صيدا والقوى الأمنية باعتبارهم مخالفين”.

"إعطوها للبلدية.. حطوها في ميتم".. أب لبناني يحاول إعطاء طفلته لدورية تابعة للجيش، بعد عجزه عن توفير الطعام لها.#السياق #لبنان pic.twitter.com/ty5mCuoSA2 — السياق (@alsyaaq) February 17, 2022

ويظهر في المقطع صوت أحد المواطنين وهو يقول “أعطوها للبلدية يحطوها في ميتم يربيها.. يا عيب الشوم عليكم”.

وأثارت الواقعة ألمًا كبيرًا في نفوس اللبنانيين الذين تعاطفوا مع وضع الشاب الأب الذي لا يجد ما يسد به رمق ابنته الرضيعة، في حين كانت الرضيعة تبكي بشدة بين يدي والدها.

أب لبناني يريد التخلي عن طفلته لعدم قدرته على توفير الطعام لها 💔🥺 لاحول ولاقوة الا بالله pic.twitter.com/2VEI3FYYUF — Ryoomi78 (@Rayoomi4) February 18, 2022

أزمة اقتصادية طاحنة

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن تراكمت الديون على الحكومات المتعاقبة، وأصاب الشلل البنوك، وعجز أصحاب المدخرات عن سحب أموالهم بعد أن حالت الأزمة بينهم وبين حساباتهم الدولارية.

وانهارت العملة من 1500 ليرة للدولار قبل الأزمة حتى بلغت في وقت سابق من الشهر الماضي 34 ألفًا، مما دفع قطاعا كبيرا من السكان إلى صفوف الفقراء، وأصبح راتب الموظف الشهري الذي كان يعادل في يوم من الأيام 900 دولار يساوي الآن 50 دولارًا.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من أسوأ الانهيارات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

لبنانيون يصطفّون للحصول على الوقود من محطة وقود (ر ويترز)

وتقول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر تزايدت بشكل كبير بين السكان البالغ عددهم 6.5 ملايين نسمة، فأصبحت 80% منهم في صفوف الفقراء.

وقالت اليونيسف إنه في سبتمبر/ أيلول الماضي أصبح لدى أكثر من نصف الأسر طفل واحد على الأقل لا يحصل على إحدى وجبات اليوم، مقارنة مع ما يزيد على الثلث فقط في أبريل/ نيسان الماضي.

ويواجه لبنان المعتمد على استيراد الوقود أزمة أيضًا في الطاقة، وحتى قبل الأزمة كانت إمدادات الوقود التي تستخدم في محطات الكهرباء تشهد نقصًا حتى في العاصمة.

"إعطوها للبلدية.. حطوها في ميتم".. أب لبناني يحاول إعطاء طفلته لدورية تابعة للجيش، بعد عجزه عن توفير الطعام لها.

💥*_هذا ماتريده ايران للشعوب العربيه ، الفقر ، الجهل ، التخلف لكي يسهل السيطره عليه للابد .*_

⤵️⤵️ pic.twitter.com/NYrBSiQKBK — أبو خالد (@abokalad2468864) February 18, 2022

وتعد الأسر نفسها محظوظة حاليًّا إن حظيت بنحو ساعة من التيار الكهربائي يوميًّا، كما ارتفعت أسعار الوقود ارتفاعًا حادًّا أثّر في أسعار النقل؛ فركوب سيارة أجرة مشتركة -وهي وسيلة نقل منتشرة هناك- كان يكلف ألفي ليرة قبل الأزمة، أما الآن فيكلف في الرحلة نحو 30 ألف ليرة.

ويهاجر اللبنانيون في أكبر موجة خروج جماعي منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، وقالت منظمة الصحة العالمية إن أغلب المستشفيات تعمل بنصف طاقتها مع هجرة نحو 40% من الأطباء، وأغلبهم متخصصون، أو عملهم بدوام جزئي في الخارج.

وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أن الدولة تتداعى.