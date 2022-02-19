فرنسا.. إضراب العاملين بالنقل العام يشلّ حركة الملايين في باريس (فيديو)

شهدت باريس، أمس الجمعة، إضرابا كبيرا في قطاع النقل العام، أعاق تحرك ملايين الأشخاص في العاصمة الفرنسية، على خلفية مطالبة العاملين برفع الأجور.

ونقل موقع (فرانس 24) المحلي عن شركة (آر إيه تي بي) للنقل العام في باريس قولها إن الإضراب شلّ معظم خطوط شبكة مترو أنفاق باريس.

وأوضحت الشركة أن الحركة متوقفة على 6 خطوط، وأن بقية الخطوط تعمل جزئيًّا، وذكرت أن هناك خطّين لم يتأثّرا بالإضراب لأن قطاراتهما تعمل آليًّا دون قيادة بشرية.

وتأثرت أيضًا جراء الإضراب، الحركة على خطوط شركة (آر ايه آر) الرئيسية الناقلة بين مختلف مناطق وضواحي باريس.

ودفع الإضراب المواطنين إلى استخدام الدراجات الهوائية للتنقل بين الأحياء المختلفة في مدينة باريس.

Paris, 18 février.

Jour de grève RATP. pic.twitter.com/6AMpUil835 — Commute de Paris (@CommuteDeParis) February 18, 2022

وكتب وزير النقل جون باتيست جيباري على تويتر “ندعو الشركات للجوء لأكبر قدر ممكن من العمل المكتبي من المنزل”.

وقال العاملون في (آر إيه تي بي) إن الإضراب، الذي يجيء مع دخول النقابات العمالية والإدارة في محادثات الأجور السنوية، هو نتيجة الزيادات غير الكافية التي عرضتها الشركة المملوكة للدولة.

وكانت الشركة قد أعلنت استعدادها لرفع الأجور بنسبة 2.7% في 2022، وهي زيادة وصفتها النقابات العمالية هذا الشهر بأنها مستفزة.

وبلغ معدل التضخم في فرنسا 3.3% في يناير/ كانون الثاني الماضي.