سياسة|الهند

الهند.. استقالة معلمة مسلمة عقب إجبارها على خلع الحجاب (فيديو)

احتجاج مسلمات هنديات أمام مبنى نائب مفوّض ولاية كارناتاكا
احتجاج مسلمات هنديات أمام مبنى نائب مفوّض ولاية كارناتاكا (AFP)
19/2/2022

أعلنت معلمة هندية مسلمة -تدعى شاندني- استقالتها من وظيفتها بإحدى مدارس ولاية كارناتاكا الهندية بعدما أخبرتها إدارة المدرسة بأن استمرارها في العمل مرهون بنزع حجابها.

وكانت شاندني تعمل بمدرسة جين الثانوية الحكومية بمدينة تومكور جنوبي كارناتاكا منذ 3 سنوات مرتدية الحجاب، ولم يُطلب منها خلعه إلا خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن حجابها لم يمنعها يومًا من أداء وظيفتها.

وتداول ناشطون مقطعًا مصوّرًا يوثّق الحدث، وصورة من خطاب استقالة شاندني لإدارة المدرسة، الذي عللت فيه استقالتها بأن المدرسة تتخذ قرارًا غير دستوري، وفي خاتمة الخطاب قالت إنها “تشجب القرار المعادي للديمقراطية”.

ووصفت الناشطة الهندية ساريو باري ما حدث مع المعلمة المسلمة بأنه أمر “فظيع”، وسألت “على أي أساس يطلبون من معلمة أن تتخلى عن حجابها؟ حتى إن كان هناك زي موحد للطلاب والطالبات، فهذا ليس منطقيًّا على الإطلاق”.

وأثنى الناشط رياض أحمد على قرار شاندني، وانتقد إدارة المدرسة بالقول “لا يحق لأي شخص أن يفرض قرارًا على موظف ويجعله غير مرتاح لأداء عمله، والغريب أن حجابها لم يشكل أي أزمة في الماضي، ولكن الآن ترى إدارة المدرسة أنه قد يسبب فوضى في المدرسة”.

والأسبوع الماضي، انتقد المفكر والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي خطاب الكراهية المتصاعد في الهند ضد الأقلية المسلمة، واتهم حكومة ناريندرا مودي بدعم الإسلاموفوبيا وارتكاب جرائم بحق المسلمين بإقليم كشمير.

وقال في حلقة نقاشية نظمها المجلس الإسلامي الهندي الأمريكي، الخميس، عبر تطبيق (زوم) إن “مرض الإسلاموفوبيا أصبح متفشيًا بالغرب، لكنه يأخذ أشكالًا أشد فتكًا في الهند”.

وبيّن تشومسكي أن حكومة مودي تفكك الديمقراطية العلمانية الهندية بشكل منهجي لتحويل البلاد إلى دولة عرقية هندوسية، متجاهلة في الوقت نفسه وجود 250 مليون مسلم أصبحوا -في ظل حكومة مودي- أقلية مضطهدة.

وكان المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية قد أكد أن حظر الحجاب “ينتهك حرية العقيدة ويصِم النساء والفتيات ويهمشهن”، وردت وزارة الخارجية الهندية قائلة إن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب وإن القضاء ينظر في الأمر.

وبشأن الجدل الدائر حول الحجاب في كارناتاكا، غرّد السفير رشاد حسين عبر تويتر الأسبوع الماضي “الحريات الدينية تشمل حق اختيار اللباس الديني، وإن على ولاية كارناتاكا الهندية ألا تمنع ارتداء الملابس الدينية، منع الحجاب في المدارس ينتهك الحريات الدينية ويتسبب في وصم النساء والفتيات وتهميشهن”.

وعلى مدار الشهر الماضي منعت مؤسسات تعليمية حكومية عدة في كارناتاكا الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، وأيدت حكومة الولاية هذا الحظر وأصدرت توجيهًا الأسبوع الماضي يقول “لا ينبغي ارتداء الملابس التي تزعج المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام”.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد قالت إن قرار حظر الحجاب ينتهك التزام الهند بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية للفرد وحرية التعبير والتعليم من دون تمييز.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل