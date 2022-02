الهند.. استقالة معلمة مسلمة عقب إجبارها على خلع الحجاب (فيديو)

أعلنت معلمة هندية مسلمة -تدعى شاندني- استقالتها من وظيفتها بإحدى مدارس ولاية كارناتاكا الهندية بعدما أخبرتها إدارة المدرسة بأن استمرارها في العمل مرهون بنزع حجابها.

وكانت شاندني تعمل بمدرسة جين الثانوية الحكومية بمدينة تومكور جنوبي كارناتاكا منذ 3 سنوات مرتدية الحجاب، ولم يُطلب منها خلعه إلا خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن حجابها لم يمنعها يومًا من أداء وظيفتها.

وتداول ناشطون مقطعًا مصوّرًا يوثّق الحدث، وصورة من خطاب استقالة شاندني لإدارة المدرسة، الذي عللت فيه استقالتها بأن المدرسة تتخذ قرارًا غير دستوري، وفي خاتمة الخطاب قالت إنها “تشجب القرار المعادي للديمقراطية”.

It's not clear yet whether the management has accepted her resignation or not. (2/2) . pic.twitter.com/jFRzKBqdVZ — Imran Khan (@KeypadGuerilla) February 18, 2022

ووصفت الناشطة الهندية ساريو باري ما حدث مع المعلمة المسلمة بأنه أمر “فظيع”، وسألت “على أي أساس يطلبون من معلمة أن تتخلى عن حجابها؟ حتى إن كان هناك زي موحد للطلاب والطالبات، فهذا ليس منطقيًّا على الإطلاق”.

Horrible – on what basis can they ask a teacher not to wear a hijab? Even if there was a uniform for students this makes no sense whatsoever. https://t.co/gVFa6ezUyF — Sarayu Pani (@sarayupani) February 18, 2022

وأثنى الناشط رياض أحمد على قرار شاندني، وانتقد إدارة المدرسة بالقول “لا يحق لأي شخص أن يفرض قرارًا على موظف ويجعله غير مرتاح لأداء عمله، والغريب أن حجابها لم يشكل أي أزمة في الماضي، ولكن الآن ترى إدارة المدرسة أنه قد يسبب فوضى في المدرسة”.

South Africa supported Muslim women of India❤️#KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/wsU8MLVwZd — Harun khan هارون خان (@iamharunkhan) February 18, 2022

#Ramanagar: Hijab wearing students expelled from classes in KPS PU college,Kudur of Magadi Taluk. Male students supported their protest to allow them with headscarf.#KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/xWMuI73B7z — Syed Mueen (@Mueen_magadi) February 18, 2022

والأسبوع الماضي، انتقد المفكر والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي خطاب الكراهية المتصاعد في الهند ضد الأقلية المسلمة، واتهم حكومة ناريندرا مودي بدعم الإسلاموفوبيا وارتكاب جرائم بحق المسلمين بإقليم كشمير.

وقال في حلقة نقاشية نظمها المجلس الإسلامي الهندي الأمريكي، الخميس، عبر تطبيق (زوم) إن “مرض الإسلاموفوبيا أصبح متفشيًا بالغرب، لكنه يأخذ أشكالًا أشد فتكًا في الهند”.

وبيّن تشومسكي أن حكومة مودي تفكك الديمقراطية العلمانية الهندية بشكل منهجي لتحويل البلاد إلى دولة عرقية هندوسية، متجاهلة في الوقت نفسه وجود 250 مليون مسلم أصبحوا -في ظل حكومة مودي- أقلية مضطهدة.

وكان المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية قد أكد أن حظر الحجاب “ينتهك حرية العقيدة ويصِم النساء والفتيات ويهمشهن”، وردت وزارة الخارجية الهندية قائلة إن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب وإن القضاء ينظر في الأمر.

RT @IRF_Ambassador: تشمل الحرية الدينية القدرة على اختيار الملابس الدينية.

يجب ألا تُحدد ولاية كارناتاكا الهندية جواز ارتداء الملابس الدينية.

إن حظر الحجاب في المدارس ينتهك الحرية الدينية، ويؤدي إلى وصم النساء والفتيات وتهميشهن. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 12, 2022

وبشأن الجدل الدائر حول الحجاب في كارناتاكا، غرّد السفير رشاد حسين عبر تويتر الأسبوع الماضي “الحريات الدينية تشمل حق اختيار اللباس الديني، وإن على ولاية كارناتاكا الهندية ألا تمنع ارتداء الملابس الدينية، منع الحجاب في المدارس ينتهك الحريات الدينية ويتسبب في وصم النساء والفتيات وتهميشهن”.

Religious freedom includes the ability to choose one's religious attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls. — Amb. at Large for International Religious Freedom (@IRF_Ambassador) February 11, 2022

President of a nation, women at the UN, ministers in foreign countries, dignitaries in various foreign offices..are wearing a hijab..and we wont let girls attend school with one..the judgment is on our prejudice..the verdict will hurt our pride! https://t.co/gPzK4Xsuf7 — CHETANA GAUTAM (@chetana_cg) February 18, 2022

وعلى مدار الشهر الماضي منعت مؤسسات تعليمية حكومية عدة في كارناتاكا الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، وأيدت حكومة الولاية هذا الحظر وأصدرت توجيهًا الأسبوع الماضي يقول “لا ينبغي ارتداء الملابس التي تزعج المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام”.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد قالت إن قرار حظر الحجاب ينتهك التزام الهند بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية للفرد وحرية التعبير والتعليم من دون تمييز.

Muslim students have been protesting in front the college since morning over the hijab ban in schools & colleges in Karnataka's Chikkamagaluru. "We want justice", they shouted. Some even skipped lunch, after which the parents stepped in & provided bananas #HijabBan #Karnataka pic.twitter.com/DwF5j3J3St — Priyanka Rudrappa (@PriyankaRudrapa) February 16, 2022

Correctly pointed out by the Teacher. Issue is constitutional rights NOT Hijab. Don't let Hindutva Mofos hijack the real issue.#hijab https://t.co/C5llLj4TaO — Nikhil (@Nikhilreturns) February 18, 2022