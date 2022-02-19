إثيوبيا تبدأ غدا إنتاج الكهرباء من سد النهضة.. إليك التفاصيل

ستبدأ إثيوبيا غدا الأحد إنتاج الكهرباء من سدّ النهضة على نهر النيل، على ما أعلنه مسؤولان إثيوبيان اليوم السبت.

وقال مسؤول في الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية “غدًا ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد”، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان، وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.

وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سد النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من 4 مليارات دولار ويتوقع أن يصبح عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بهدف إنتاج كان قدره 6500 ميغاوات، ثم خُفِّض إلى 5000 ميغاوات.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقًا.

وسط اعتراضات القاهرة والخرطوم، إثيوبيا تبلغ مصر ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة (مواقع التواصل)

ورغم أن مصر والسودان حضّتا مرارًا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصّل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في يوليو/ تموز الماضي أنها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي دعت مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا رضوان حسين، قد دعا في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، السبت الماضي، السودان ومصر إلى عدم التمسك بموقفهما في قضية سد النهضة.

وتصرّ كل من مصر والسودان على توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، خشية أن يؤثر على حصصهما التاريخية من مياه نهر النيل، وهو تأثير محتمل لا تتوقع أديس أبابا حدوثه، وتقول إن سدها للتنمية وليس للضرر.