إسرائيل تفشل في إسقاط مسيرة لحزب الله وطيرانها الحربي يحلق في سماء بيروت (فيديو)

حلّقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الجمعة، على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها وجبل لبنان.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية أطلقت النار على طائرة مسيّرة قادمة من لبنان دخلت مجال إسرائيل الجوي، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وأفاد حزب الله اللبناني في بيان، الجمعة، أنه أطلق الطائرة المسيرة في مهمة “استطلاعية” فوق إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق الجمعة، أنه فشل في اعتراض طائرة مُسيرّة انطلقت من لبنان، واخترقت المجال الجوي شمالي البلاد.

وقال في تصريح على حسابه في تويتر: “يتبين من التحقيق الأولي أنه في وقت سابق اليوم، تم رصد طائرة مُسيّرة لاسلكية صغيرة داخل لبنان، وهي تحلق نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف: “بعد خرقها السيادة الاسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية بالإضافة إلى إطلاق صاروخ اعتراض من (منظومة الدفاع الجوي) القبة الحديدية، دون تمكنه من اعتراضها، حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل ما دفع السكان للجوء إلى الملاجئ في شمال إسرائيل”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “بعد دقائق معدودة، عادت المُسيّرة الصغيرة إلى لبنان”.

وأضاف أن المسيرة ليست مسلحة ويبدو أن حزب الله أطلقها بهدف جمع المعلومات، حسب البيان.

المسيرة حسان

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن “حزب الله” اللبناني تنفيذه مهمة استطلاعية ناجحة بطائرة من دون طيار لمدة 40 دقيقة فوق الأجواء الإسرائيلية، غطت مساحة قدرها 70 كيلومتراً.

وقال الحزب في بيان نشرته قناة “المنار” التابعة له “اليوم أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة حسّان داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة”.

وأوضح البيان أن “الطائرة جالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة”.

وأضاف: ” بالرغم من كل محاولات العدو (إسرائيل) المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة حسان من الأراضي المحتلة سالمة”.

وأشار البيان إلى أن الطائرة “نفذت المهمة ‏المطلوبة (لم توضحها) بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة”.

عاجل/بيان صادر عن حزب الله في لبنان :

بتاريخ اليوم اطلقت المقاومة الاسلامية الطائرة المسّيرة حسان جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40دقيقة بمهمة استطلاعية وبعمق 70كلم داخل الاراضي الفلسطينية..✌💛#أذلت_جبروتهم_وعادت pic.twitter.com/PKzZFFWB2F — @maya123 (@maya12377462593) February 18, 2022

وحلقت مقاتلات إسرائيلية، مساء الجمعة، على ارتفاع منخفض جدًا فوق بيروت، وكان في إمكان سكان العاصمة رؤيتها بوضوح، فيما سمع صوت هديرها في كل أنحاء المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الخميس، أنه “أسقط طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله تسلّلت إلى الأجواء الإسرائيلية من لبنان”.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء، إن إسرائيل تريد أن “تمنعنا من إحضار مسيرات من إيران”، مشيرًا إلى أنها لن تنجح في ذلك.

وأضاف “اليوم -وهذا ليس سرّا على الإسرائيلي- نملك القدرة التكنولوجية على تحويل صواريخنا الى صواريخ دقيقة”.

وتابع “اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيرات”.

الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله (رويترز)

ويمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما يقول الحزب إنه مكرَّس حصرًا للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل.

ولا تزال إسرائيل تحتل جزءًا من أراضي لبنان تقدر مساحتها بأكثر من 200 كيلومتر مربع، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي احتلته على مدى 22 عامًا.

ولبنان وإسرائيل رسميًا في حالة حرب، وشهد لبنان عام 2006 حربًا دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يومًا وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليًا معظمهم جنود.