مصر تدين استمرار الاعتداءات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

قالت مصر، اليوم الخميس، إن الممارسات الاستفزازية والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بحي الشيخ جراح من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس المحتلّة.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان “كافة المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، وكذلك لتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية”.

وأكد البيان أن تلك الممارسات تمثل “انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين”.

وشدّد البيان على “ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.. وضرورة وقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية وكذا بمدينة القدس الشرقية”.

ويواجه سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة منذ أيام اعتداءات من قبل المستوطنين وقوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وبدأت الاعتداءات بعد أن نصب عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير، خيمة على أرض فلسطينية خاصة في الحي، عادًّا إياها مكتبه وسط وجود لعشرات الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة.

عاجل| قوات الاحتلال تعتدي على أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم وتفرقهم#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/TdjF3O3MQf — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 17, 2022

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد انتقادات لعضو الكنيست اليميني، متهما إياه بممارسة “التحريض” و”إشعال النار والعنف”.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح خطر التهجير من منازلها التي تقيم فيه منذ عقود، لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وسبق أن شهد حي الشيخ جراح مواجهات بين سكانه وبين المستوطنين في أبريل/نيسان 2021 على خلفية اقتحامات لشرطة الاحتلال للمسجد الأقصى ما فجر الأوضاع في الضفة الغربية والمدن العربية المختلطة داخل إسرائيل، وقاد في 6 مايو/أيار إلى مواجهة عسكرية مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة استمرت 11 يومًا وانتهت بوساطة مصرية.