مهاجر كاميروني يروي تفاصيل إلقاء خفر سواحل اليونان رفاقه في البحر وغرقهم

أفادت وسائل إعلام أوربية أن طالب لجوء كاميروني اتّهم قوات حرس الحدود اليونانية بإلقائه مع اثنين من رفاقه في البحر قصد إعادتهم إلى تركيا.

وأفاد أن رفيقيه ماتا غرقًا، وأن الواقعة جرت في سبتمبر/أيلول الماضي في بحر إيجه قبالة سواحل جزيرة ساموس.

وقال الرجل، الذي أفادت وسائل الإعلام أن اسمه إبراهيم وهو عنصر سابق في البحرية الكاميرونية، إنّ عناصر من قوات حرس الحدود اليونانية ضربوه مع رفيقيه “بقبضاتهم” قبل “رميهم في البحر” من دون زورق أو سترات نجاة.

ونشرت إفادة المهاجر كل من صحيفة “در شبيغل” الألمانية و”ميديابارت” الفرنسية و”ذي غارديان” البريطانية بالإضافة إلى منظمة الصحافة التعاونية “لايتهاوس ريبورتس” ومقرّها في هولندا.

"Despite making it to the Greek island of Samos," the bodies of two migrants "were found days later, washed ashore in Aydin province, on the Aegean coast." They were "likely victims of [an illegal] pushback by the Greek authorities." https://t.co/GtBu7pJLFq

وأضافت وسائل الإعلام هذه أن جثّتي الضحيّتين وهما سيدي كيتا من ساحل العاج وديدييه مارتيال كوامو نانا من الكاميرون عثر عليهما قوات حرس الحدود التركية ومتنزهون كانوا على متن قوارب للرحلات في 18 و20 سبتمبر.

ونجا إبراهيم، الذي تقدّم منذ ذلك الحين بطلب لجوء إلى اليونان، بعدما تمكّن من السباحة إلى الساحل التركي قبالة ساموس، وفقاً للمصدر نفسه.

وقال الناجي الكاميروني إنّه أبحر في 14 سبتمبر مع 35 مهاجرًا على متن زورق مطاط من الساحل التركي إلى جزيرة ساموس اليونانية.

وتعرّض الكثير من المهاجرين بمجرد وصولهم إلى الجزيرة اليونانية، لأعمال عنف من جانب قوات حرس الحدود اليونانية الذين صادروا هواتفهم المحمولة وأموالهم، وفقًا لإفادات عدة جمعتها وسائل الإعلام.

وأكّد عدد من هؤلاء المهاجرين أن “قوات حرس الحدود اليونانية أخضعوهم لعمليات تفتيش جسدي شملت التفتيش داخل الشرج والمهبل”.

‘I can’t swim’: Last words of migrant pushed into sea by Greek Coast Guard

The Greek Coast Guard has thrown three migrants into the sea, killing one of them, Turkey's interior minister announced.

Two of them were rescued while the other one died. pic.twitter.com/agCdH7zSvK

— Ericson Mangoli (@ericsonmangoli) February 1, 2022