واشنطن: روسيا أرسلت 7 آلاف جندي إضافي إلى حدود أوكرانيا والناتو يدعو للدبلوماسية والحوار

أكد مسؤولون أمريكيون عدم صحة ما أعلنته روسيا عن سحب بعض قواتها من حدود أوكرانيا، وأن موسكو أرسلت 7 آلاف جندي إضافي إلى الحدود، فيما دعاها الناتو إلى اختيار طريق الدبلوماسية.

وقال مسؤول رفيع المستوى إن ادعاءات سحب روسيا بعض جنودها من الحدود الأوكرانية غير صحيحة، بل على العكس من ذلك، حشدت موسكو نحو 7 آلاف جندي إضافي في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للحرب على عكس تصريحاته التي قال فيها إنه منفتح على الدبلوماسية.

وأضاف “يقولون أمام الرأي العام إنهم منفتحون للمناقشة ويدعون خفض التصعيد لكنهم في نفس الوقت يستعدون سرًا للحرب”.

🇷🇺 The Russian Ministry of Defense published footage of the return of military equipment from Crimea after the exercises@serious_war_eng pic.twitter.com/NHzClXHlS5

— Serious War (@serious_war_eng) February 16, 2022