واشنطن: روسيا أرسلت 7 آلاف جندي إضافي إلى حدود أوكرانيا والناتو يدعو للدبلوماسية والحوار

أكد مسؤولون أمريكيون عدم صحة ما أعلنته روسيا عن سحب بعض قواتها من حدود أوكرانيا، وأن موسكو أرسلت 7 آلاف جندي إضافي إلى الحدود، فيما دعاها الناتو إلى اختيار طريق الدبلوماسية.

وقال مسؤول رفيع المستوى إن ادعاءات سحب روسيا بعض جنودها من الحدود الأوكرانية غير صحيحة، بل على العكس من ذلك، حشدت موسكو نحو 7 آلاف جندي إضافي في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد للحرب على عكس تصريحاته التي قال فيها إنه منفتح على الدبلوماسية.

وأضاف “يقولون أمام الرأي العام إنهم منفتحون للمناقشة ويدعون خفض التصعيد لكنهم في نفس الوقت يستعدون سرًا للحرب”.

🇷🇺 The Russian Ministry of Defense published footage of the return of military equipment from Crimea after the exercises@serious_war_eng pic.twitter.com/NHzClXHlS5 — Serious War (@serious_war_eng) February 16, 2022

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في تصريحات الأربعاء إن واشنطن ليست لديها نتائج تؤكد مزاعم سحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من أن رد الولايات المتحدة سيكون قاسيا في حال أقدمت على غزو أوكرانيا، مؤكدا ضرورة منح الدبلوماسية كل الفرص من أجل حل الأزمة.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لجميع السيناريوهات في الأزمة الأوكرانية مستدركا بتأكيده على ضرورة منح كل الفرص للدبلوماسية.

وأضاف “لم نتأكد بعد من بدء انسحاب الجنود الروس إلى ثكناتهم، واحتمال غزو أوكرانيا لا يزال قائما”.

وأشار بايدن إلى وجود أكثر من 150 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية والبيلاروسية، داعيا الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد.

سحب قوات من القرم

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن نحو 10 قوافل من القوات الروسية غادرت شبه جزيرة القرم اليوم الخميس بعد استكمال التدريبات هناك.

ولم تذكر الوكالة إلى أين اتجهت القوات.

Russian Ministry of Defense released another video purportedly showing a logistics unit coming back to its home base after the completion of exercises #Russia #Ukraine pic.twitter.com/538gyQmRZT — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 17, 2022

وقالت روسيا هذا الأسبوع إن بعض وحداتها أكملت تدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا وعادت إلى قواعدها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية وهي تعود إلى قواعد انتشارها الدائمة بعد تدريبات.

وقالت الوزارة إن الدبابات والعربات المدرعة ستقطع حوالي ألف كيلومتر عبر خطوط السكك الحديدية.

دعوة للحوار

من جانبهم، دعا وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا، واختيار طريق الدبلوماسية للحوار فيما يتعلق بأمن أوربا.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الأربعاء عن اجتماع الوزراء في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حول الوضع في أوكرانيا.

اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل (رويترز)

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وجاء في البيان “ندعو روسيا بأقوى العبارات إلى اختيار طريق الدبلوماسية والتراجع عن قرار حشد الجنود وسحب قواتها من أوكرانيا بموجب التزاماتها وتعهداتها الدولية”.

وأشار البيان إلى أن الحلف سيواصل مواقفه المنفتحة على الحوار مع روسيا بجانب إجراءاته الرادعة ضدها، وأن تصرفات روسيا تشكل تهديدا للأمن الأوربي الأطلسي، ولذلك يعزز الناتو وجوده العسكري في الشرق.

وشدّد الوزراء في بيانهم على استعداد الحلف لتعزيز موقفه حيال الدفاع والردع بصورة أكبر.