الشيخ ناجح بكيرات: الاحتلال يريد عزل الأقصى والبلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني (فيديو)

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات إن الاحتلال الإسرائيلي يخنق البلدة القديمة في القدس ويحاول عزلها هي والمسجد الأقصى عن محيطهما الفلسطيني.

وأضاف بكيرات في حديث للجزيرة مباشر “القدس تعيش صراعات، أخطرها وأكثرها سخونة حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة، ولا ننسى سلوان في الجنوب وما يجري في الجهة الشرقية في موضوع المقابر، هناك خنق للبلدة القديمة ومحاولة لعزلها وعزل المسجد الأقصى عن محيطهما الفلسطيني”.

وقال بكيرات “ما يجري في الشيخ جراح هو عملية توزيع أدوار لإظهار المعركة على أنها بين المستوطنين وبين الفلسطينيين الذين يسكنون الحي، وإظهار الشرطة على أنها تقوم بفك الاشتباك، علمًا بأنها تحمي المستوطنين”.

وأضاف “هناك محاولة لصناعة قيادات متطرفة جديدة تحاول أن ترسل رسائل إلى الجمهور الإسرائيلي الذي أصبح 75% منه أكثر تطرفا، وأصبحوا هم الذين يسيّرون الحكومة، وأصبحنا في مرحلة خطيرة جدا صارت صناعة السياسة الاحتلالية فيها بيد يمين اليمين المتطرف، وما يجري من أحداث تدل على محاولة لسرقة العاصمة بشكل كامل”.

وبشأن قرار لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي إلزام المدارس الإسرائيلية بإدراج الأقصى ضمن جولاتها التعليمية بصفته “جبل الهيكل”، قال بكيرات “هذا جزء من عملية التهويد والهدف إنهاء الرواية الإسلامية والجذور العربية الفلسطينية الإسلامية وإنهاء القضية”.

وأضاف “سلطات الاحتلال غيّرت 3750 اسما عربيا وهوّدتها، وتحاول أن تنطلق إلى مرحلة جديدة للتعبئة لدى الجمهور الإسرائيلي ليعتدي على المسجد الأقصى أكثر ويأتي بأعداد أكثر، وخلق قوة طاردة للفلسطينيين في هذه المنطقة”.

