مشير المصري للجزيرة مباشر: نحذّر إسرائيل من العواقب الوخيمة لاستمرار الاعتداءات بحق المقدسيين (فيديو)

قال مشير المصري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنهم أبلغوا الوسيط المصري بأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين “لعب بالنار”، وذلك في تعليقه على التصعيد الأخير ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة.

وأضاف المصري في حوار لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن صواريخ المقاومة موجهة إلى عمق الأراضي المحتلة، محذرًا “الإسرائيليين من العواقب الوخيمة لاستمرار الاعتداءات بحق المقدسيين”.

وصباح الأحد، أقام النائب اليميني المتطرف بالكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير خيمة على أرض فلسطينية خاصة في حي الشيخ جراح، واتخذها مكتبًا له.

ورافق بن غفير عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، مما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية من جهة أخرى.

وحث المصري واشنطن على تدارك الأوضاع ووضع حد للتصرفات الإسرائيلية، وقال “على الإدارة الأمريكية كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي حتى لا تتفجر الأوضاع”.

وأعرب المصري عن تثمين حركته تمسّك المقدسيين بأراضيهم وديارهم، مؤكدًا مساندتهم بكل الوسائل المتاحة.

وبشأن جاهزية المقاومة، قال المصري “أبشّر الأمة الإسلامية والداعمين للقضية الفلسطينية أن حركة حماس وغرفة عمليات المقاومة أجرت عملية استدراك شاملة وكاملة لما فقدته من المخزون الاستراتيجي في قدراتها العسكرية خلال معركة سيف القدس (مايو/أيار الماضي)، واليوم هي تضاعف من ترسانتها العسكرية”.

وأوضح المصري “المقاومة ليست في وارد أن تجر حرب على الشعب الفلسطيني، لكن إن فُرضت علينا فسنكون لها”، قائلًا إن على الاحتلال أخذ العبرة من المعركة الماضية.

وأدت عمليات الإخلاء القسري للمنازل في حي الشيخ جرّاح، الذي يؤكد سكانه أنه “تطهير عرقي”، إلى تدخل حركة حماس وإطلاق صواريخ تجاه الأراضي المحتلة عام 48، في مايو/أيار الماضي، ردًّا على السلوك الإسرائيلي تجاه المقدسيين، لتقوم إسرائيل بعدوان شامل على قطاع غزة.