بايدن: احتمال الهجوم الروسي لا يزال قائمًا وأمريكا وحلفاؤها مستعدون للرد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إن احتمال الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال محتملًا، وإن الولايات المتحدة لم تتحقق بعد من تقارير تفيد بأن بعض القوات الروسية ابتعدت عن الحدود الأوكرانية.

وأضاف بايدن في تصريحات نقلها التلفزيون “نحن مستعدون للرد بشكل حاسم على الهجوم الروسي على أوكرانيا وهو احتمال قوي جدًّا”.

وأفاد بايدن بأن الولايات المتحدة وحلفاءها على استعداد لفرض عقوبات قوية وضوابط تصدير إذا غزت روسيا أوكرانيا، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنسانية والاستراتيجية ستكون هائلة وضخمة في حال حدوث الحرب.

عاجل | الرئيس الأمريكي #جو_بايدن: مستعدون للرد بشكل حاسم على أي هجوم روسي ضد #أوكرانيا

• مستعدون لمناقشة هواجس #روسيا إذا رغبت في ذلك

• علينا إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لتحقيق النجاح في الأزمة على الحدود الأوكرانية #الولايات_المتحدة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 15, 2022

وقال إن العالم متّحد ضد العدوان الروسي على أوكرانيا، وإنها إذا غزت فستواجه حشدًا أمريكيًّا ضدها، مضيفًا أن هذه التدابير جاهزة إذا تحركت روسيا.

وهدد بايدن بتوقيف عمل خط أنابيب الغاز الروسي “السيل الشمالي 2” في حال غزت روسيا أوكرانيا، مؤكدًا أنه أمدّ كييف بما يمكّنها من الدفاع عن نفسها.

عاجل | #بايدن: مستعدون لفرض عقوبات هائلة إذا هاجمت #روسيا #أوكرانيا

• إذا غزت روسيا أوكرانيا فإن خط "السيل الشمالي2 "لن يعمل

• إذا غزت روسيا أوكرانيا سنعزز وجودنا في بلدان الناتو

• مستعدون لتخفيف الضغوطات حال ارتفعت أسعار النفط بسبب الغزو الروسي المحتمل#الولايات_المتحدة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 15, 2022

وأشار إلى أن ذلك ستكون له تبعات تنعكس على أسعار الوقود، إلا أنه سيتخذ تدابير لتخفيف الضغوط على قطاع النفط.

وزاد أن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن أي بلد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأن أي هجوم عليها هو بمثابة هجوم على الولايات المتحدة، وأن بلاده تدافع عن الحرية، وأن “من يفرّط فيها سيدفع ثمنًا باهظًا”.

المسار الدبلوماسي

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده منذ بداية الأزمة مستعدة للمضي في المسار الدبلوماسي على أعلى مستوى، وأنه أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد واشنطن للمناقشة مع موسكو بشأن هواجسها الأمنية.

وأوضح بايدن أن روسيا وافقت على إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي، وأن الولايات المتحدة قدّمت أفكارًا من أجل تهيئة بيئة أمنية في أوربا.

ومضى بايدن إلى أن الولايات المتحدة اقترحت السيطرة على الأسلحة في أوربا وإجراءات أخرى على الناتو وروسيا.

عاجل | #بايدن: إذا استهدفت #روسيا الرعايا الأمريكيين في أوكرانيا سنرد بشكل حاسم#الولايات_المتحدة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 15, 2022

واستطرد أن الدول لها حق في التحكم بسيادتها ووحدة أراضيها، ولديها حرية الاختيار للانضمام لأي جهة، في إشارة إلى انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وأوضح أن الولايات المتحدة والناتو وأوكرانيا لا تمثل تهديدًا لروسيا، وقال “نحن لا نهدد الشعب الروسي ولا استقراره”، وأن موسكو إذا قررت خوض هذه الحرب فستفعل دون مبرر.

ورأى بايدن أن المسار الدبلوماسي هو الأفضل لجميع الأطراف “طالما هناك أمل للتوصل إلى حل دبلوماسي”، مشيرًا إلى أن بعض الوحدات العسكرية الروسية تغادر أماكنها على الحدود الأوكرانية، لكن عودتها إلى قواعدها ليس مؤكدًا بعد.

نزع الفتيل

وأمرت روسيا، الثلاثاء، بعودة قوات نُشرت قرب الحدود مع أوكرانيا إلى ثكناتها في أول مؤشر انفراج إذ إن وجودها يثير منذ أسابيع خشية من حصول غزو على وقع توتر بين الروس والغرب.

لكن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قال إنه لا تتوافر أي مؤشرات على أن موسكو تسحب قواتها من الحدود.

وأعلن بوتين، الثلاثاء، أنه يريد “مواصلة العمل” مع الغرب بشأن الأمن الأوربي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا.

لكنه أسف مجددًا لرفض الغرب مطالبه الرئيسية معربًا عن استيائه بسبب عدم تلقيه “استجابة بناءة” لها.

وأكد بوتين أنه لا يريد حربًا سببها أوكرانيا قائلًا “هل نريد حربًا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية”.

وقال أيضًا إنه “لا يستطيع أن يغض النظر عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة”، إذ رأت موسكو أن الغربيين يحاولون تعزيز أمنهم على حساب أمن روسيا.