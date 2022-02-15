جنين تقاوم.. ابنة الأسير جرادات بعدما هدم الاحتلال بيته: صامدون باقون ما بقي الزيتون (فيديو)

قالت الطفلة الفلسطينية ميار ابنة الأسير محمود جرادات إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما أتت في الساعة الخامسة فجر أمس الاثنين لتفجير منزلهم أرادوا رؤيتهم وهم يبكون ولكن “نحن لم ولن نبكي ولن نيأس أبدًا”.

وأضافت ميار ذات التسعة أعوام، في لقاء مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر “الاحتلال يريدنا أن نغادر أرضنا إلى بلاد أخرى ولكن نحن صامدون صامدون، شامخون مثل الجبل باقون ما بقي الزيتون، سوف نبقى هنا فهذه بلادنا وهم الذين سيذهبون وليس نحن”.

وتابعت “لست خائفة أن أتكلم لأن هذا حقي، وحقي أن أحرر بلدي، وحقي أن أعيش مع أبي. أنا وإخوتي الأربعة نفتخر به، وأنا حزينة على هدم بيتنا ولكن سأظل قوية ولن أبكي”.

ميار ابنة الأسير الفلسطيني #محمود_جرادات: إن شاء الله رح أصير دكتورة حتى أساعد كل جريح في بلادي pic.twitter.com/Obs14XJBGo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2022

الطبيبة الصغيرة

وأردفت “نفسي أصير دكتورة (طبيبة) لأساعد الجرحى والمحتاجين في بلادي وأي جريح يطخه الاحتلال، راح أساعدهم كلهم”.

ووجهت ميار رسالة للاحتلال قائلة “أنتم إن شاء الله إلى زوال، وفلسطين بلادنا وأرضنا، هدمتم بيوتا كثيرة وكل يوم فيه شهداء وجرحى وأسرى، لكن نحن لن نقبل أبدًا بالاحتلال وإن شاء الله نحرر فلسطين”.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس، مقطع فيديو لميار وهي تبعث برسالة للاحتلال الإسرائيلي عقب هدم منزلها قائلة “سنظل نبني ونبني ولن نركع ولن نهتم”، وتفاعلت المنصات مع فصاحة وشجاعة وصمود الطفلة.

"هدمتوا كتير بيوت، كل يوم بتقتلوا واحد منا، كل يوم في شهيد، كل يوم في جريح، كل يوم في أسير" شاهد رسالة الطفلة ميار ابنة الأسير الفلسطيني #محمود_جرادات للاحتلال اللقاء كاملا https://t.co/mwjeIw567l pic.twitter.com/kSw9DGH0Lf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2022

جنين تقاوم

وهدمت قوات الاحتلال بيت الأسير محمود جرادات في قرية السيلة الحارثية بمحافظة جنين عبر نسفه بالمتفجرات بزعم تنفيذه عملية حومش في دسمبر/ كانون الأول 2021.

وسبقت عملية التفجير مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والسكان إثر اقتحام القرية وأسفرت عن استشهاد الشاب الفلسطيني محمد أكرم أبو صلاح وإصابة آخرين بجروح.

وتصدر وسم (جنين_تقاوم) المنصات الفلسطينية في أعقاب المواجهات. واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية عشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال وأسرى محررون من عدة مناطق بالقدس والضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية نقلًا عن مصادر أمنية.

"الضفة المحتلة لم تعد مستباحة".. #جنين_تقاوم يتصدر منصات التواصل في #فلسطين..

واحتفاء بثبات طفلة الأسير #محمود_جرادات بعد هدم منزلها pic.twitter.com/si67oCwZ55 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 14, 2022

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 18 مواطنًا بينهم أسرى محررون و5 أطفال من عدة مناطق بالضفة الغربية.

كما أصيب اليوم الثلاثاء عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي صوب الشبان وأهالي المخيم مما تسبب في حالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجت ميدانيًّا.