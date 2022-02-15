بعد أيام من زيارة حميدتي لها.. الإمارات تدعو البرهان لزيارتها والأخير يشيد بدورها

تسّلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، دعوة رسمية لزيارة الإمارات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع البرهان ووزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، مع السفير الإماراتي في الخرطوم حمد بن محمد حميد الجنيبي، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وقال المجلس إن الجنيبي سلّم البرهان دعوة رسمية من رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، لزيارة الإمارات، دون تحديد تاريخ للزيارة.

وأشاد البرهان، وهو أيضًا قائد الجيش، بالدور الذي تضطلع بها دولة الإمارات لدعم الفترة الانتقالية، وحرصها التام على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

ومنذ أشهر، يعاني السودان أزمة سياسية حادة؛ جراء خلافات حول السلطة في الفترة الانتقالية، التي بدأت في 21 أغطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها الحكمَ الجيشُ وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

وأكد البرهان أهمية استمرار وترقية التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، باعتبار دولة الإمارات شريكًا استراتيجيًّا يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وفق البيان.

وفي 9 فبراير/ شباط الجاري، بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية، سبل دعم العلاقات بين البلدين.

وأثارت زيارة حميدتي للإمارات وذهاب مبعوث سوداني إلى إسرائيل في نفس الأسبوع جدلًا واسعًا عبر المنصات السودانية.