أوكرانيا.. هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، تعرّض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني.

وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية بينما يخيّم القلق على الجمهورية السوفيتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

⚡️ #Ukraine #Cyber There is an ongoing DDoS attack affecting the online application of @privatbankua, the country's largest bank, as well as the Ukrainian Ministry of Defense. Many customers are unable to access services and transactions. Just seen before my eyes (1) pic.twitter.com/lm6iFzU5QG — Stéphane Siohan (@stefsiohan) February 15, 2022

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية إن هناك هجومًا إلكترونيًّا من نوع (DDOS)، وهي محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصرفَيْ “Privat Bank” و”Oschad Bank”.

وأضافت أن العديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات.

وظهرت صفحة الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الأوكرانية معطلة عندما حاولت الجزيرة مباشر الدخول عليها مساء الثلاثاء، بينما تم الوصول إلى الموقع الالكتروني للبنكين، لكن الصفحات أظهرت بطئًا شديدًا.