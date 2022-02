أوكرانيا.. هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، تعرّض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني.

وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية بينما يخيّم القلق على الجمهورية السوفيتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

⚡️ #Ukraine #Cyber There is an ongoing DDoS attack affecting the online application of @privatbankua, the country's largest bank, as well as the Ukrainian Ministry of Defense. Many customers are unable to access services and transactions. Just seen before my eyes (1) pic.twitter.com/lm6iFzU5QG

— Stéphane Siohan (@stefsiohan) February 15, 2022