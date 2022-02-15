سياسة

أوكرانيا.. هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين

جنود أوكرانيون في الخدمة خارج مدينة دونيتسك (الأناضول)
15/2/2022

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، تعرّض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني.

وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية بينما يخيّم القلق على الجمهورية السوفيتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية إن هناك هجومًا إلكترونيًّا من نوع (DDOS)، وهي محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصرفَيْ “Privat Bank” و”Oschad Bank”.

وأضافت أن العديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات.

وظهرت صفحة الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الأوكرانية معطلة عندما حاولت الجزيرة مباشر الدخول عليها مساء الثلاثاء، بينما تم الوصول إلى الموقع الالكتروني للبنكين، لكن الصفحات أظهرت بطئًا شديدًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية