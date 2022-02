أوصاه بالاستمرار.. ترمب يهاتف مرشح الرئاسة الفرنسي المعادي للمسلمين والمهاجرين

قالت صحيفة (لوبارزيان) الفرنسية إن المرشح للرئاسة إريك زمور تلقى “دعمًا كبيرًا” باستقباله مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مساء أمس الإثنين.

وأفاد بيان عن فريق حملته الانتخابية بأن ترمب تحدّث إلى مرشح الرئاسة الفرنسية اليميني المتطرف نحو 30 دقيقة عبر الهاتف، وقال إنه “أوصاني أن أبقى كما أنا”.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من المرشح المثير للجدل، وصفهم للمكالمة بأنها “طويلة ودافئة”، وأوضح البيان أنها تمحورت حول “موضوعات الهجرة والأمن والاقتصاد” في فرنسا والولايات المتحدة.

كما تركز النقاش على الحملة الانتخابية التي يقودها إريك زمور للوصول إلى الإليزيه، وأوضح البيان أنه جرى التطرق إلى “الحملة التي انتهت بالانتصار في 2016” وعن “عدد الأصوات التي تم إلغاؤها وأدت إلى خسارة ترمب في 2020”.

وأشار البيان -الذي نشره زمور على حسابه في تويتر- إلى أنه وترمب تحدّثا عن “ما يميّز حملة الأول الحالية، الأصالة والجدية والحماس”.

وختم البيان بأن هدف زمور وترمب واحد “إذ يريد كل منهما أن تحافظ بلاده على هويتها”.

وأفاد نائب زعيم الجمهوريين سابقًا غيوم بيلتيير -الذي أصبح حليفًا جديدًا لزمور- على قناة (فرانس 2) اليوم الثلاثاء، بأن ترمب قال لزمور “لا تستسلم وابق شجاعًا”، وأن “المثابرة والتحمل هما اللذان يعطيان ثمارًا في نهاية الحملة”.

وعلّق بيلتيير على المكالمة قائلًا “لقد تلقينا هذه المكالمة بسرور كبير”، وأضاف “لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع دونالد ترمب”، وخلص إلى أن “الأسابيع المقبلة ستعرف تواصلًا مع عدد من الشخصيات”.

وعاد زمور الأسبوع الماضي، ليشهر عداءه للمهاجرين والمسلمين، قائلًا إنه في حال انتخابه رئيسًا لفرنسا فإن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين لأن بلدهم يحتاج إليهم وفق تعبيره، وذلك بعد نجاح 1200 طبيب جزائري من أصل 2000 مرشح في مسابقة تمكّنهم من ممارسة مهنتهم في فرنسا.

ووعد زمور بوضع حد لهذه المسابقة التي تهدف إلى جلب أطباء أجانب مضيفًا “نذهب منذ 30 عامًا لاستقدام أطباء من الجزائر، بينما نمنع الشباب الفرنسي من التخصص في هذا المجال بسبب ربع نقطة”.

Sinister hard-right extremist Eric Zemmour goes on trial today in Paris for "Complicity in provoking racial hatred and racial insult" following remarks he made on tv channel CNews, a rightwing favourite…https://t.co/JkvORqFdE0 via @lemondefr

— Chris Gough (@clickoncopy) November 17, 2021