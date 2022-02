ترمب يطالب بمحاكمة هيلاري كلينتون جنائيا.. ما السبب؟

تعرّضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لحملة قوية للمطالبة بالقبض عليها خلال الساعات الماضية على منصات التواصل عبر وسم “اقبضوا على هيلاري” مع اتهامات لها بجريمة الخيانة.

وكان المحرّك لهذه الحملة هو تقرير المدعي الخاص لوزارة العدل الأمريكية جون درهام والذي تناول احتمالية تورط حملة هيلاري مع شركة تكنولوجيا نفّذت مهمة اختراق لحملة منافسها في الانتخابات الرئاسية 2016 دونالد ترمب، وذلك لخلق اتهامات تعاون الأخير مع روسيا للفوز بالانتخابات.

Here, in four tweets, are all 13 pages of John Durham's new finding that is getting a lot of attention: pic.twitter.com/BUArrsbhGp

وكان ترمب من أوائل المعلّقين على تقرير درهام الجديد، حيث قال في بيان إن “نتائج التحقيقات الأخيرة التي قدمها المستشار الخاص روبرت دورهام إلى المحكمة تقدّم دليلًا لا يقبل الجدل على أن حملتي ورئاستي قد تم التجسس عليهم من قبل عملاء دفعتهم حملة هيلاري كلينتون في محاولة لتطوير علاقة ملفقة تمامًا مع روسيا”.

ووصف ترمب ما حدث بأنه “فضيحة” أكبر بكثير من حادثة ووترجيت التي أقصت الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون.

وأضاف ترمب “أولئك الذين شاركوا وعرفوا بعملية التجسس هذه يجب أن يخضعوا للملاحقة الجنائية، في مدة زمنية أقوى في بلدنا كان من الممكن أن يعاقب على هذه الجريمة بالإعدام بالإضافة إلى ذلك”.

Statement from President Trump on the Durham investigation Hillary Clinton revelations. pic.twitter.com/m2DNtxh6X3

وطالب عدد من النشطاء المحافظين بتوقيع عقوبات على هيلاري كلينتون، مثلما قال مايك مانث “أتمنى أن تعرف هيلاري كلينتون ما الفرق الذي أحدثته؟ وأتمنى أن تتحمل المسؤولية على كل أفعالها السيئة التي آذت الأمريكيين”.

من جانب آخر، انتقد ناشطون الوسم، قائلين إن القضية أثيرت من خلال وسائل إعلام تابعو لليمين “وفي النهاية سوف نكتشف أنها مجرد كذبة كبيرة كمثيلتها”.

Hopefully, Hillary will soon find out just "what difference" it truly makes.

She should be held accountable for all of her misdeeds that harmed Americans.#ArrestHillaryForTreason

— Deplorable Neanderthal (@MikeManeth) February 13, 2022