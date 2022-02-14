الطائرة الرئاسية التركية حطّت في الإمارات.. ولي عهد أبو ظبي يستقبل أردوغان في مراسم رسمية (فيديو)

استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم رسمية.

وجرت مراسم الاستقبال، الإثنين، في قصر الوطن، وبدأت بعزف النشيد الوطني لكل من تركيا والإمارات.

وقدّم أردوغان وبن زايد وفدَيْ البلدين، قبل التقاط الصحفيين صورًا لهما أمام عَلمَيْ البلدين.

قدّم أردوغان وبن زايد وفدَيْ البلدين قبل التقاط الصحفيين صورًا لهما أمام عَلمَيْ البلدين (رويترز)

وانتقل أردوغان وبن زايد بعد مراسم الاستقبال لعقد اجتماع على مستوى الوفود، يليه توقيع اتفاقيات ثم اجتماع ثنائي.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس التركي في مأدبة عشاء رسمية يقيمها بن زايد على شرفه عقب الاجتماع.

(رويترز)

ويرافق أردوغان في زيارته إلى الإمارات، وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نور الدين نباتي، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

كما يرافقه وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني. واليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا.🇦🇪🇹🇷 pic.twitter.com/Y0pLibKFE1 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 14, 2022

تعد الإمارات العربية المتحدة إحدى أهم شركائنا التجاريين، مع وصول حجم التجارة بيننا إلى 8 مليارات دولار، من بينها نحو 5.5 مليارات دولار لصادراتنا. كما أن دولة الإمارات تقدم مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 14, 2022

أنا على ثقة أننا خلال هذه الزيارة، سنتخذ الخطوات التي من شأنها تشكيل الخمسين عاما الجديدة من صداقتنا وأخوّتنا مع الإمارات التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن تعود لقاءاتنا بالفائدة والخير على الجميع. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 14, 2022

وانتشرت الأعلام التركية على جنبات بعض الطرق الرئيسية بالعاصمة أبو ظبي، وفي مقدمتها الطريق المؤدي إلى قصر الوطن، احتفاءً بزيارة أردوغان.

(رويترز)

الطائرة الرئاسية التركية في مطار أبو ظبي

وفي وقت سابق الإثنين، وصل أردوغان إلى العاصمة الإماراتية في زيارة رسمية لمدة يومين، تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحطّت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان والوفد المرافق له في مطار أبو ظبي الدولي.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى المطار، وزير الدولة ثاني بن أحمد الزيودي، والسفير التركي لدى أبو ظبي توغاي تونتشار، والقنصل العام التركي في دبي مصطفى إلكار.