وزيرة الخارجية الألمانية: صادرات الأسلحة لمصر مستقبلا ستتوقف على حالة حقوق الإنسان

ركزت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها إلى القاهرة، السبت، على ملف حقوق الإنسان وربطت بينه وبين صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها المصري سامح شكري أنه “لن يكون هناك أي استثناءات للقيود المفروضة على صفقات الأسلحة بين البلدين إلا في حالات فردية مبرّّرة، وبعد دراسة دقيقة للوضع”.

German arms exports under scrutiny as Baerbock visits #Egypt German Foreign Minister Annalena Baerbock is ending her first official Middle East trip in Egypt, where she spoke about human rights and their influence on Germany's weapons sales.https://t.co/ddMWmSHhSF — Wenzel Michalski (@WenzelMichalski) February 12, 2022

وقالت إن ملف حقوق الإنسان “حيوي وبالتأكيد يؤثر على صادرات الأسلحة الألمانية” مشددة على أن برلين لا بد أن تضمن عدم بيع أسلحة إلى مناطق تشهد أزمات “إلا في حالات استثنائية ومع وجود مبرر”.

وتابعت “العلاقات الجيدة تبدأ بحوار نزيه بشأن حقوق الإنسان بمصر أو في أي بلد آخر، لأن الأمن وحقوق الإنسان مرتبطان ببعضهما”.

We have therefore also spoken openly & honestly about civil society and the human rights situation in #Egypt. In the long run, security and stability can only exist where everyone has the opportunity to peacefully take part in politics as well as society. – FM @ABaerbock 3/3 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 12, 2022

وتُعد مصر في صدارة الدول المستوردة للأسلحة من ألمانيا حيث صدّرت ألمانيا أسلحة بقيمة 4.3 مليارات يورو إلى مصر خلال 2021.

والتقت أنالينا اليوم أيضًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث أوضحت أنها تحدثت خلال اللقاء “بصراحة وصدق” حول حالة حقوق الإنسان، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار على الدوام إلا “عندما يكون لدى الجميع آفاق وفرصة للمساهمة سلميًّا في السياسة والمجتمع”.

يستقبل الآن وزير الخارجية #سامح_شكري وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" في أول زيارة لها إلى مصر، وذلك في إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك 🇪🇬 🤝 🇩🇪 @AuswaertigesAmt @ABaerbock pic.twitter.com/WzCB9Fxack — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 12, 2022

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان عبر حسابه على فيسبوك بأن الرئيس المصري “طلب نقل تحياته إلى المستشار الألماني أولاف شولتز مؤكدًا على أهمية العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك”.

وأضاف أن وزيرة الخارجية الألمانية عبّرت عن اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة مع مصر خاصة مع دورها في “مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف”، بجانب جهودها في مجال مناهضة الهجرة غير النظامية.

ولم يتطرق البيان إلى أي مباحثات بشأن ملف حقوق الإنسان بين الوزيرة الألمانية والمسؤولين المصريين.

تُعقد الآن جلسة المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية #سامح_شكري ووزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" لتناول سبل استمرار وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، والبناء على النجاح المُحرز في العديد من المجالات، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/iohFXTS8Dz — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 12, 2022

بيد أنه أشار إلى إشادة وزيرة الخارجية الألمانية بدور مصر في ملف التسامح الديني حتى أصبحت “مثالا يُحتذى به إقليميًّا ودوليًّا” إضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، بهدف السعي لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة.