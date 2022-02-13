سياسة|الهند وباكستان

هنود يهاجمون فروع مطاعم وشركات عالمية بسبب تغريدات داعمة لكشمير (فيديو)

طالب المحتجون بمقاطعة الشركات وإغلاق فروعها في الهند (تويتر)
13/2/2022

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لهندوس يهاجمون فروعًا لشركات وسلاسل مطاعم دولية مطالبين بإغلاقها بعد نشر فروع تلك الشركات في باكستان تغريدات داعمة لشعب كشمير.

وأظهرت المقاطع أعدادًا من الأشخاص يتجمعون أمام فرع لسلسلة (كنتاكي) الأمريكية للوجبات السريعة، وهم يرفعون أعلامًا برتقالية ويطالبون بإغلاقه.

كما أظهرت صور تجمعات أخرى أمام فروع لشركات كورية جنوبية لتصنيع السيارات، وتطالب بمقاطعته وإغلاق فروع تلك الشركات في الهند.

وبدأت حملة قوية في الهند قبل أيام لمقاطعة سلاسل مطاعم أمريكية للوجبات السريعة وشركتي (هيونداي) و(كيا) الكوريتين الجنوبيتين لتصنيع السيارات بعد نشر فروع تلك الشركات في باكستان رسالة لدعم شعب إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

ودعا مستخدمون هنود على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شراء السيارات من الشركات الهندية، وإغلاق فروع سلاسل المطاعم الأمريكية.

وحاولت فروع تلك الشركات تخفيف الأمر بنشر بيان اعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أن تلك البيانات لم تقنع المحتجين.

ونشرت فروع الشركات في باكستان رسائل دعم لشعب كشمير قبل أسبوع، وذلك بمناسبة يوم التضامن مع كشمير في باكستان.

وتحتفل باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند بـ”يوم التضامن مع كشمير” في الخامس من فبراير/شباط من كل عام منذ 1991 تعبيرًا عن التضامن مع شعب جامو وكشمير.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند