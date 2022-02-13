هنود يهاجمون فروع مطاعم وشركات عالمية بسبب تغريدات داعمة لكشمير (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لهندوس يهاجمون فروعًا لشركات وسلاسل مطاعم دولية مطالبين بإغلاقها بعد نشر فروع تلك الشركات في باكستان تغريدات داعمة لشعب كشمير.

وأظهرت المقاطع أعدادًا من الأشخاص يتجمعون أمام فرع لسلسلة (كنتاكي) الأمريكية للوجبات السريعة، وهم يرفعون أعلامًا برتقالية ويطالبون بإغلاقه.

#Gujrat: BajrangDal members force #KFC in Ahmedabad to shut down after their controversial tweet on #Kashmir@narendramodi Why Don't U Ask Ambani & Adani To Open Chicken Mutton Outlets in Entire Country.

Shame On You As PM You Are A Curse To The Country. pic.twitter.com/7efmNArEBB — Farz Khan | Najmul | فرز خان 🇮🇳 (@discoverykhan78) February 13, 2022

كما أظهرت صور تجمعات أخرى أمام فروع لشركات كورية جنوبية لتصنيع السيارات، وتطالب بمقاطعته وإغلاق فروع تلك الشركات في الهند.

Gujarat | Bajrang Dal members staged a protest at food joints of KFC, Dominos, Pizza Hut & showrooms of Hyundai Motor Company, Kia Motors in Ahmedabad against their social media post supporting 'Kashmir Solidarity Day' pic.twitter.com/lBLVcgUOHR — Clandestine Updates (@Clandestine_Up) February 13, 2022

وبدأت حملة قوية في الهند قبل أيام لمقاطعة سلاسل مطاعم أمريكية للوجبات السريعة وشركتي (هيونداي) و(كيا) الكوريتين الجنوبيتين لتصنيع السيارات بعد نشر فروع تلك الشركات في باكستان رسالة لدعم شعب إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

ودعا مستخدمون هنود على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شراء السيارات من الشركات الهندية، وإغلاق فروع سلاسل المطاعم الأمريكية.

وحاولت فروع تلك الشركات تخفيف الأمر بنشر بيان اعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أن تلك البيانات لم تقنع المحتجين.

ونشرت فروع الشركات في باكستان رسائل دعم لشعب كشمير قبل أسبوع، وذلك بمناسبة يوم التضامن مع كشمير في باكستان.

یوم کشمیر کے موقع پر بعض فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ اور گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یکجہتی کی پوسٹ لگا دی۔ بھارتی آگ بگولہ ہوگئے اور بائیکاٹ مہم شروع کردی۔ مگر ان کے شور سے مظلوم کے لیے اٹھنے والی آواز بند نہیں ہوگی #KFC #pizzahut #Domino #Kashmir#BoycottKFC pic.twitter.com/t86nbf8SNg — N@deem Aw@n (@ANadeemAwan) February 8, 2022

وتحتفل باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند بـ”يوم التضامن مع كشمير” في الخامس من فبراير/شباط من كل عام منذ 1991 تعبيرًا عن التضامن مع شعب جامو وكشمير.