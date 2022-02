هنود يهاجمون فروع مطاعم وشركات عالمية بسبب تغريدات داعمة لكشمير (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لهندوس يهاجمون فروعًا لشركات وسلاسل مطاعم دولية مطالبين بإغلاقها بعد نشر فروع تلك الشركات في باكستان تغريدات داعمة لشعب كشمير.

وأظهرت المقاطع أعدادًا من الأشخاص يتجمعون أمام فرع لسلسلة (كنتاكي) الأمريكية للوجبات السريعة، وهم يرفعون أعلامًا برتقالية ويطالبون بإغلاقه.

#Gujrat: BajrangDal members force #KFC in Ahmedabad to shut down after their controversial tweet on #Kashmir@narendramodi Why Don't U Ask Ambani & Adani To Open Chicken Mutton Outlets in Entire Country.

Shame On You As PM You Are A Curse To The Country. pic.twitter.com/7efmNArEBB

