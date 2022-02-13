مصري شكا العجز عن إطعام أطفاله فدفع 50 ألف جنيه كفالة.. والتهمة “نشر أخبار كاذبة”

قال المحامي المصري خالد علي -في سلسلة تدوينات على فيسبوك- إن النيابة العامة المصرية أخلت سبيل متهم بـ”نشر أخبار كاذبة” بكفالة نقدية كبيرة، تقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه، وفق ما تداوله صحفيون.

وكان علي قد نشر بعض أقوال أحد المعتقلين بتهمة نشر أخبار كاذبة ردًا على سؤال النيابة له حول سبب نشر تلك المنشورات والصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فأجاب “عشان مش معايا فلوس أأكل عيالي”.

وقال علي “هذه كانت إجابة في محضر أنا قرأته لشخص مقبوض عليه، بسبب النشر من ساعة ما قرأت المحضر دا إمبارح وكل شوية الإجابات دي تنط في ذهني وأمام عيني، وأسرح فيها”، وفق تعبيره.

وأكد المحامي، الخميس الماضي، صدور قرار إخلاء سبيله بالكفالة النقدية الكبيرة، وقد خرج المتهم من محبسه، أمس السبت، وعاد إلى بيته موجّهًا الشكر لكل من ساعده: “الراجل خرج وهو الآن في بيته ووسط عياله، شكرًا لكل الناس الجميلة اللي في حياتنا”.

ولاقى منشور إخلاء سبيله مقابل كفالة نقدية كبيرة انتشارًا واسعًا وسط اتهامات للنيابة بعدم مراعاة ظروف معيشته، مقتبسين من محضر النيابة أقوالًا له “أنا مقصدش حاجة أنا بأعبر عن رأيي”، “أنا تعبان ومش عارف أعيش وبأكتب اعتراضاً على عيشتي”.

الفقير اللى بيشتكى من الفقر و مش لاقى ياكل ولاده جاب ال ٥٠ الف جنية كفالة منين ؟؟ https://t.co/0eUKUCgFjg — Zahra Mohammed 2 (@ZahraMohammed25) February 13, 2022

الراجل مش لاقي يأكل عياله تفرضوا عليه كفالة ٥٠ ألف https://t.co/vpqOfPFu8F — 🇵🇸lolosam (@lolosam5) February 13, 2022