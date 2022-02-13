“قلبي محروق عليه وعلى أمه”.. جدة طفل سوري تحكي معاناته مع اللجوء والمرض (فيديو)

“قلبي محروق عليه وعلى أمه” بهذه العبارة تشرح جدة الطفل ربيع حمدان الأحمد معاناته في مكان لجوئهم في لبنان.

ترك الوالد العائلة تعاني وحدها، لتغرق الأم في الديون نتيجة المعيشة الصعبة، وأضحى الطفل اللاجئ أسير فراش المرض والحرمان.

"بيوجعلي قلبي كتير محروق قلبي عليه.. بدي عرباية له الله يوفقك" .. ترك الوالد العائلة تعاني وحدها.. فأضحى الطفل اللاجئ أسير فراش المرض pic.twitter.com/fhclU6O0gH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2022

يعاني الطفل من شلل دماغي، وتشقى والدته وحدها في تأمين دوائه ولقمة العيش، بينما تهتم الجدة برعايته وتحمل مداواة آلامه.

تشتكي الجدة من عدم توافر الأموال لدفع الإيجار وشراء الأدوية لحفيدها الذي تتزايد عليه الآلام لدرجة تدفعه إلى البكاء، مطالبة المقتدرين بتقديم المساعدة لهم.