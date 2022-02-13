جلسة شاي تحولت إلى مجزرة.. مقتل أسرة سورية إثر قصف نظام الأسد قرية في إدلب (صور)

تسبب قصف للنظام السوري في تحويل جلسة أسرة سورية لشرب الشاي إلى مجزرة بعد قتل 6 أفراد منها نتيجة للقصف.

وقالت منظمة (الخوذ البيضاء) عبر حسابها على تويتر إن طفلين وامرأتين ورجلين من أسرة واحدة قُتلوا في قصف بالهاون، بينما أصيب طفلان بجروح متوسطة.

ونشرت المنظمة صورًا من المكان الذي تعرّض للقصف في قرية معارة النعسان شمال شرقي إدلب.

وأرفق الدفاع المدني السوري الصور بتعليق “تحولت جلستهم لشرب الشاي إلى مجزرة، وخيّم الموت على المكان وانقلبت الضحكات إلى مآسٍ وآلام، قذيفة هاون من قبل قوات النظام وروسيا على أطراف بلدة معارة النعسان خلفت الموت لأفراد عائلة وأقاربهم”.

كما وثّق المصدر نفسه دفن الأسرة، مدوّنًا “ريحة الدم والموت محيطة بالبيت، أشلاء الأطفال وكتير من الحزن بالمكان، المشهد صعب وصفه، هي العيلة كانت أمام خيارين، الموت برد وجوع بالمخيمات، أو العودة لضيعتهم معارة النعسان يلي على خطوط التماس مع قوات النظام والعيش بخطر، دفناهم بقبر جماعي واحد، وبنفس الأرض يلي بحبوها وربيوا فيه”.

ارتفاع ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا في بلدة معارة النعسان، اليوم السبت 12 شباط إلى 6 قتلى مدنيين (طفلان وسيدتان ورجلان) جميعهم من عائلة واحد، بعد وفاة رجل كانت حالته حرجة، وأصيب طفلان بجروح متوسطة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/eGZc8OcGBl — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 12, 2022

تحولت جلستهم لشرب الشاي، إلى مجزرة وخيّم الموت على المكان وانقلبت الضحكات إلى مآسي وآلام، قذيفة هاون من قبل قوات النظام وروسيا على أطراف بلدة معارة النعسان خلفت الموت لأفراد عائلة وأقاربهم. pic.twitter.com/tcJqp8tHUA — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 12, 2022

3ـ المتطوع ليث العبد الله أحد المستجيبين للمجزرة التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا اليوم في معارة النعسان شمال شرقي #إدلب اليوم السبت 12 شباط، وراح ضحيتها 6 قتلى مدنيين (طفلان وسيدتان ورجلان) جميعهم من عائلة واحدة، وأصيب طفلان بجروح متوسطة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/g4ZQapifQ2 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 12, 2022

وندد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة، مستهجنين السكوت على مواصلة استهداف المدنيين من قبل النظام السوري.

متى سوفا يتوقف الظلم

في سوريا الجريحة ؟💔 https://t.co/DEDXAMPiPu — شيماء (@shimaaoop) February 12, 2022

الطفلة رؤى قتلها قصف نظام الأسد في معرة النعسان اليوم

أطفال سوريا لا بواكي لهم pic.twitter.com/hNrKjqbVWp — ward najjar (@wardnajjar2) February 12, 2022

بأي ذنب قتلت الطفلة رؤى قتلتها مدفعية مليشيات الأسد والمحتل الروسي نتيجة أستهداف منزلهم في معرة النعسان شمالي إدلب كل يوم يقتل أطفال سوريا أمام العالم الميت الصامت الساكت الاعمى الأطرش ، #بأي_ذنب_قتلت_الطفلة_رؤى pic.twitter.com/3wZDoEkFPF — احمد الشبلي (@77Mikiy) February 12, 2022

وفي مايو/أيار 2017، توصلت تركيا وروسيا وإيران إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، إلا أن قوات النظام السوري وروسيا واصلت عمليات القصف على المنطقة.