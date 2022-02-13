المرزوقي: لا حوار مع “الانقلاب” في تونس وعلى المعارضة إعداد البديل (فيديو)

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، إنه “لا حوار مع الانقلاب”، وطالب بعزل الرئيس قيس سعيّد لأنه “أصبح غير شرعي”، على حد قوله.

ودعا المرزوقي، في كلمة من باريس عبر الفيديو للمشاركين في وقفة احتجاجية في العاصمة تونس، المعارضة لإعداد البديل.

وقال المرزوقي إنه “رجل الحوار وأحب الحوار، ولكن التجربة أثبتت أنه لا حوار مع الاستعمار، ومع الصهيونية، ومع الفصل العنصري، ومع الاستبداد”.

وأضاف أنه “ليس هناك أي حل مع الانقلاب إلا نهايته”.

وطالب المرزوقي بـ”اجتماع كل الديمقراطيين في تونس أولًا، لقيادة هذه المرحلة الدقيقة والصعبة لإسقاط الانقلاب وثانيًا لإعداد البديل”.

وجرت الوقفة الاحتجاجية، التي نظّمها حراك “مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية”، لمساندة استقلال القضاء، ورفض قرارات الرئيس قيس سعيّد المعلن عنها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وسط حضور مكثّف لقوات الأمن.

وينفي الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تكون قراراته بمثابة “انقلاب”، ويقول إنه يعمل “وفق الدستور”.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس السبت، أن سعيّد وقّع مرسومًا باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

​​​​​​​وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو الماضي، بعد أن فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد عمل البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.