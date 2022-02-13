“أهلا بكم في الجحيم”.. الأوكرانيون يتحدون الحشود الروسية والجزيرة مباشر ترصد الأوضاع على الحدود (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد إن الهدوء يسود الحياة اليومية في مدينة خاركيف على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، رغم أن المدينة مهددة بأن تكون المنطقة الأولى التي يغزوها الجيش الروسي إذا اندلعت الحرب، في حين يتحدى الأوكرانيون الحشود الروسية مؤكدين أنهم اعتادوا على تهديدات روسيا منذ سنوات.

وأضاف مجاهد في إفادة لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن هدوء المدينة لا يعبّر عن التصريحات النارية بين المسؤولين السياسيين، ولا الحشود العسكرية على الجانب الروسي التي تمتد على جبهات عدة.

وتحشد روسيا ما يقرب من 100 ألف جندي على الحدود، بالإضافة إلى قوات تُجري مناورات في بيلاروسيا على الحدود الشرقية لأوكرانيا، كما تُجري مناورات عسكرية في البحر الأسود تسببت في إعاقة عمل الموانئ الأوكرانية، مما أثار مخاوف من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري آخر ضد جارته السوفيتية السابقة.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو حدودها.

كما أصدر الكرملين قائمة بمطالب أمنية وجّهها للغرب، بما فيها التراجع عن نشر قوات للناتو في بعض الدول السوفيتية السابقة، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف.

تهديدات معتادة منذ 8 سنوات

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر أن أوكرانيا بدأت تدريبات عسكرية لمدة 10 أيام في مختلف أنحاء البلاد، وأن المسؤولين يؤكدون أنهم جاهزون لكل الاحتمالات، وأن الجيش الحالي مختلف عن عام 2014 عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم. كما استولى انفصاليون في العام نفسه على مناطق عدة شرقي أوكرانيا.

وأشار مجاهد إلى أن المواطنين يقولون إنهم اعتادوا على تهديدات روسيا منذ 8 سنوات، وإنهم يمارسون حياتهم الطبيعية ويذهبون للتسوق والتنزه والتزلج في الساحات كما لو أن الحرب ليست على وشك الاندلاع.

كما أظهرت مقاطع فيديو تقديم الجيش الأوكراني تدريبات عسكرية للمدنيين تحسبًا للغزو الروسي المحتمل. وتشمل التدريبات تقديم الإسعافات الأولية واستخدام الأسلحة والتكتيكات الدفاعية.

أين الدليل؟

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير الهلع، مطالبًا بتقديم دليل قاطع على ذلك الهجوم.

وتابع “إذا كان لدى أي شخص معلومات إضافية بشأن احتمال حدوث غزو بنسبة 100% فليزودنا بها”.

“أهلا بكم في الجحيم”

كان رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني قد خاطب القوات الروسية المنتشرة على حدود بلاده بالقول “أهلًا بكم في الجحيم”، مؤكدًا استعداد جيش بلاده للرد على أي عدوان.

وقال زالوجني في بيان مشترك مع وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف إن “420 ألف جندي أوكراني -بمن فيهم القادة- مستعدون للموت”.

وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية “مستعدة للرد”، وأنهم يعملون باستمرار على تحسين القدرات الدفاعية وتماسك الوحدات والمهارات العسكرية.

وأضاف ” أنشأنا تشكيلات قتالية، وتمكّنا من نشر قوات الدفاع الإقليمية في وقت قصير وتسليحها بصواريخ موجهة مضادة للدبابات ونظام الدفاع الجوي المحمول، وعززنا الدفاع عن كييف”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الوضع الآن “مختلف تمامًا، ولن يكون هناك تكرار لعام 2014″، وأن “المعتدي لن يستولي على كييف أو أوديسا أو خاركيف أو أي مدينة أخرى”.​​​​​​​

كما أشار ريزنيكوف إلى أن بلاده تتمتع اليوم بدعم “غير مسبوق” من الشركاء الدوليين، مؤكدًا استلام أوكرانيا ما يقرب من ألفي طن من الأسلحة الحديثة والذخيرة من مختلف البلدان.

ووصف الوزير ادعاءات موسكو بتخطيط كييف لمهاجمة روسيا بـ”السخيف”، موضحًا أن أوكرانيا “لن تهاجم أحدًا”، لكنها تبذل قصارى جهدها “لتعزيز الدفاع والقضاء على إمكانية التصعيد”.

وشدد على أن أوكرانيا تخطط “لاتباع المسار السياسي الدبلوماسي”.