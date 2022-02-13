الأزمة الأوكرانية.. أمريكا تسحب جزءًا من قواتها وتبلغ إسرائيل بموعد الغزو الروسي المحتمل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سحب جزء من قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية، بينما أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي بأن إقدام موسكو على غزو أوكرانيا سيترتب عليه رد حاسم.

جاء ذلك وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، عن بيان للمتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، وسط استمرار المخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال كيربي إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر أعضاء الحرس الوطني بالخروج من أوكرانيا، وأعاد تمركزهم بأماكن أخرى في أوربا.

وأوضح كيربي في البيان “إعادة التنظيم هذا لا يعني تغييرًا في تصميمنا على دعم القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها ستوفر المرونة في طمأنة الحلفاء وردع العدوان”.

نوبة هستيرية

من جانبها، اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة بأنها تدير حملة إعلامية عن غزو روسي مزعوم لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس السبت “أعتقد أن التغطية الإعلامية غير مسبوقة لأن جميع الوسائل الغربية التي تقدّم نفسها على أنها مستقلة أظهرت وجهها الحقيقي من خلال تقديم هذه القصة التي اختلقتها واشنطن”، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) المحلية.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (مواقع التواصل)

وحول التقارير عن غزو روسي لأوكرانيا في 16 شباط/ فبراير الجاري، قالت زاخاروفا “يجب أن نتعامل مع الأمر تمامًا على أنه نوبة هستيرية، والغرض هو تصعيد الموقف. هذا جزء من استفزاز واسع النطاق دوليًّا”.

وتابعت “هذا الاستفزاز لم يبدأ قبل شهرين، بل تم تحضير الأرضية له منذ فترة طويلة منذ بدء الصراع الأوكراني الذي تديره الولايات المتحدة بنشاط”.

معلومات مزيفة

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، المعلومات المزيفة حول ما يتردد عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وأفاد أوشاكوف في تصريحات صحفية أمس السبت، أن المكالمة الهاتفية استمرت أكثر من ساعة بقليل، وجرت في جو من الهستيريا غير المسبوقة من قبل المسؤولين الأمريكيين حول الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا. واعتبر أوشاكوف أن المحادثة بين الزعيمين كانت متوازنة وعملية.

وحول موقف الرئيس الأمريكي، ذكر أوشاكوف أن بايدن أكد خلال الاتصال أن روسيا والولايات المتحدة، وإن ظلتا متنافستين، يجب أن تفعلا كل ما بوسعهما لمنع السيناريو الأسوأ في أوكرانيا.

ونوه أوشاكوف أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الاتصالات حول جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال المكالمة.

رد حاسم

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن الاتصال كان احترافيًّا وموضوعيًّا لكنه لم يسفر عن تغيير جوهري.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الروسي بأن إقدام روسيا على غزو أوكرانيا سيترتب عليه رد حاسم من الغرب كما سيؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وعزل موسكو.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن (غيتي)

الغزو قد يبدأ الثلاثاء

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن واشنطن أبلغت تل أبيب أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء.

وذكرت صحيفة (هاآرتس) العبرية أن السلطات الإسرائيلية سرعت جهودها لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا.

من جهتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن أمام إسرائيل فرصة حتى الأربعاء لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا، حسب الإشعارات التي تلقتها تل أبيب من واشنطن.

إغلاق المجال الجوي

وعلى الصعيد الميداني، قال ميخائيلو بودولياك -وهو أحد مستشاري مدير مكتب الرئيس الأوكراني- اليوم الأحد، إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي في ظل التصعيد مع روسيا.

وأضاف “النقطة الأهم هي أن أوكرانيا نفسها لا ترى أي جدوى من إغلاق المجال الجوي. هذا هراء. وفي رأيي يشبه نوعًا من الحصار الجزئي”.

وحشدت موسكو مؤخرًا أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، مما أثار مخاوف من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري آخر ضد جارته السوفيتية السابقة.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو حدودها.

كما أصدر الكرملين قائمة بمطالب أمنية وجهها للغرب، بما فيها التراجع عن نشر قوات للناتو في بعض الدول السوفيتية السابقة، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف.