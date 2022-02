مهاجمًا حكومة مودي.. نعوم تشومسكي “الهند تحوّل المسلمين إلى أقلية مضطهدة” (فيديو)

انتقد المفكر والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي خطاب الكراهية المتصاعد في الهند ضد الأقلية المسلمة، واتهم حكومة ناريندرا مودي بدعم الإسلاموفوبيا وارتكاب جرائم بحق المسلمين بإقليم كشمير.

وقال في حلقة نقاشية نظمها المجلس الإسلامي الهندي الأمريكي، الخميس، عبر تطبيق (زوم) إن “مرض الإسلاموفوبيا أصبح متفشيًا بالغرب، لكنه يأخذ أشكالًا أشد فتكًا في الهند”.

وبيّن تشومسكي أن حكومة مودي تفكك الديمقراطية العلمانية الهندية بشكل منهجي لتحويل البلاد إلى دولة عرقية هندوسية، متجاهلة في الوقت نفسه وجود 250 مليون مسلم أصبحوا -في ظل حكومة مودي- أقلية مضطهدة”.

وحمّل الفيلسوف الأمريكي رئيسَ الوزراء الهندي المسؤولية عن تصاعد موجات العنف بحق المسلمين في إقليم كشمير، بعد أن وصل حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني -ينتمي إليه رئيس الوزراء- إلى سدّة الحكم في البلاد عام 2014.

وارتفعت وتيرة الخوف والغضب بين الأقلية المسلمة من الممارسات المعادية للإسلام خلال الأيام الماضية، وتصاعدت الاحتجاجات على حظر ارتداء الحجاب، وشارك المئات هذا الشهر في مظاهرات بمدينتي كولكاتا وتشيناي.

والأسبوع الماضي، أحال قاضٍ بالمحكمة العليا في الولاية طلبات طعن في قرار حظر ارتداء الحجاب إلى لجنة أكبر.

وتلقى هذه القضية متابعة دولية لكونها اختبارًا للحرية الدينية التي يكفلها الدستور الهندي.

وفي السياق، قال المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية، أمس الجمعة، إن حظر الحجاب “ينتهك حرية العقيدة ويصِم النساء والفتيات ويهمشهن”.

وردت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، قائلة إن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب وإن القضاء ينظر في الأمر.

