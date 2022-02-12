دول تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورا ومباحثات جديدة لمواجهة غزو روسي محتمل

حثت كل من كندا ونيوزيلندا وأستراليا اليوم السبت رعاياها في أوكرانيا على المغادرة فورًا وسط مخاوف من غزو روسي محتمل، في حين تتكثف الاتصالات بين جانبي حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإحياء الحوار.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان خطي “بينما نواصل العمل عن كثب مع شركائنا ومراقبة الوضع، أحث جميع الكنديين في أوكرانيا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة البلاد على الفور”.

وأضافت جولي “نحث الكنديين على الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا، بسبب التهديدات الروسية المستمرة وخطر الصراع المسلح منذ مطلع فبراير/ شباط، كما نطلب من الكنديين الموجودين بالفعل في أوكرانيا المغادرة، وأعلن أن أولويتنا القصوى هي سلامة الكنديين”.

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي والرئيس الأوكراني دميترو كوليبا (منصات التواصل)

كما حثت وزارة الخارجية في نيوزيلندا جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورًا، وقالت الوزارة في بيان إن “نيوزيلندا ليس لها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا وبالتالي فإن قدرة الحكومة محدودة للغاية فيما يتعلق بتقديم مساعدة قنصلية للنيوزيلنديين في أوكرانيا”.

وجاء في البيان أن “الوضع الأمني في أوكرانيا قد يتغير في غضون فترة قصيرة ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم بالإجلاء في مثل هذه الظروف”.

من جانبه دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون المواطنين الأستراليين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بأسرع ما يمكن قائلًا إن الوضع هناك يزداد خطورة.

وأضاف موريسون في إفادة صحفية “نصيحتنا واضحة.. هذا وضع خطير.. عليكم السعي للخروج من أوكرانيا”.

جاءت هذه التحذيرات بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم السبت، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أيّ وقت.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد دعتا رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت.

مباحثات جديدة

يأتي هذا في حين تتكثف الاتصالات الهاتفية بين جانبي حلف شمال الأطلسي (ناتو) في محاولة لإحياء الحوار، في وجه احتمال أن تغزو روسيا أوكرانيا.

وسيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اتصال أمس الجمعة بين قائدي أركان البلدين، ومن المقرر أن يجري اتصال أيضًا بين بوتين وماكرون.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان بعد اجتماع عن بعد لقادة الدول الغربية الرئيسية “لا نزال نرى مؤشرات إلى تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية”.

White House national security adviser Jake Sullivan said that a Russian attack on Ukraine could begin any day now and would likely start with an air assault and urged Americans to leave Ukraine immediately https://t.co/Db8L2a0TFO pic.twitter.com/WDhRusSgPb — Reuters (@Reuters) February 11, 2022

وأضاف أن هذا الغزو يمكن “أن يحصل في أي وقت”، حتى قبل موعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في العشرين من فبراير/ شباط.

وأكد ساليفان أن إمكان حصول “هجوم فعلي جدًّا جدًّا”، لكن الاستخبارات الأمريكية لا تعرف ما إذا كان الرئيس الروسي قد اتخذ قرارًا نهائيًّا بالهجوم أم لا. وقال دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي “لا أحد يعرف إن كان قرار التحرك قد اتُّخِذ”.

عقوبات صارمة

وجدد ساليفان تأكيد أن الدول الغربية “جاهزة لكل السيناريوهات” ويشمل ذلك من عقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال وقوع حرب، ويدًا دبلوماسية ممدودة للاستمرار في المفاوضات مع موسكو.

وأعلن مسؤول كبير في البنتاغون أمس الجمعة أن الولايات المتحدة سترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا في الأيام المقبلة من أجل طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا خلال اتصال هاتفي، دعم واشنطن الحازم لأوكرانيا.

مناورات عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا (رويترز)

وعجزت سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة عن نزع فتيل الأزمة الناجمة عن انتشار أكثر من 100 ألف جندي روسي مع أسلحة ثقيلة في الأشهر الأخيرة عند حدود أوكرانيا.

وغرد الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس بعد محادثات بين قادة دول غربية قائلًا “الحلفاء عازمون معًا على اتخاذ عقوبات سريعة وجذرية في حق روسيا في حال حصول انتهاكات جديدة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها”. ويتوجه شولتس مطلع الأسبوع المقبل إلى واشنطن.

وشددت برلين على ضرورة سلوك السبل الدبلوماسية للتوجه إلى خفض التصعيد.

قصف جوي

وفي مواجهة ما تعتبره واشنطن أخطر مرحلة في أوربا منذ نهاية الحرب الباردة قبل 30 عامًا، وضع الأمريكيون الذين تشاركوا مع حلفائهم تحليلات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بعض السيناريوهات المحتملة لهجوم روسي، وقالت واشنطن أمس الجمعة إن روسيا حشدت قوات بالقرب من أوكرانيا تكفي لتنفيذ غزو كبير.

وقال جايك ساليفان إن هذا الهجوم “سيبدأ على الأرجح بقصف جوي وإطلاق صواريخ قد تؤدي بطبيعة الحال إلى مقتل مدنيين”. وقد يتضمن أيضًا “هجومًا سريعًا” على كييف.

لا نتيجة في المفاوضات

وكشف الكرملين أمس الجمعة أن المباحثات التي جرت الخميس في برلين بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا لم تفض “إلى أي نتيجة”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

وتشمل هذه المباحثات النزاع في شرق أوكرانيا الذي تتواجه فيه منذ عام 2014 قوات انفصالية تدعمها روسيا والجيش الأوكراني وقد أسفر عن أكثر من 14 ألف قتيل.

وتنفي موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، أن تكون لديها أي نية بمهاجمة أوكرانيا لكنها تشترط لخفض التصعيد الموافقة على سلسلة طلبات من بينها ضمانة من كييف بعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي وهو ما يعتبره الغرب شرطًا غير مقبول.

وفي حين أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أنه حصل الاثنين الماضي من بوتين على وعد بعدم تصعيد الوضع، أعلنت روسيا الجمعة مناورات عسكرية جديدة عند الحدود الأوكرانية، وتجري روسيا مناورات في البحر الأسود الذي تطل عليه أوكرانيا أيضًا.