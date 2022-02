دول تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورا ومباحثات جديدة لمواجهة غزو روسي محتمل

حثت كل من كندا ونيوزيلندا وأستراليا اليوم السبت رعاياها في أوكرانيا على المغادرة فورًا وسط مخاوف من غزو روسي محتمل، في حين تتكثف الاتصالات بين جانبي حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإحياء الحوار.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان خطي “بينما نواصل العمل عن كثب مع شركائنا ومراقبة الوضع، أحث جميع الكنديين في أوكرانيا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة البلاد على الفور”.

وأضافت جولي “نحث الكنديين على الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا، بسبب التهديدات الروسية المستمرة وخطر الصراع المسلح منذ مطلع فبراير/ شباط، كما نطلب من الكنديين الموجودين بالفعل في أوكرانيا المغادرة، وأعلن أن أولويتنا القصوى هي سلامة الكنديين”.

كما حثت وزارة الخارجية في نيوزيلندا جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورًا، وقالت الوزارة في بيان إن “نيوزيلندا ليس لها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا وبالتالي فإن قدرة الحكومة محدودة للغاية فيما يتعلق بتقديم مساعدة قنصلية للنيوزيلنديين في أوكرانيا”.

وجاء في البيان أن “الوضع الأمني في أوكرانيا قد يتغير في غضون فترة قصيرة ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم بالإجلاء في مثل هذه الظروف”.

من جانبه دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون المواطنين الأستراليين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بأسرع ما يمكن قائلًا إن الوضع هناك يزداد خطورة.

وأضاف موريسون في إفادة صحفية “نصيحتنا واضحة.. هذا وضع خطير.. عليكم السعي للخروج من أوكرانيا”.

جاءت هذه التحذيرات بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم السبت، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أيّ وقت.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد دعتا رعاياهما إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت.

يأتي هذا في حين تتكثف الاتصالات الهاتفية بين جانبي حلف شمال الأطلسي (ناتو) في محاولة لإحياء الحوار، في وجه احتمال أن تغزو روسيا أوكرانيا.

وسيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اتصال أمس الجمعة بين قائدي أركان البلدين، ومن المقرر أن يجري اتصال أيضًا بين بوتين وماكرون.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان بعد اجتماع عن بعد لقادة الدول الغربية الرئيسية “لا نزال نرى مؤشرات إلى تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية”.

White House national security adviser Jake Sullivan said that a Russian attack on Ukraine could begin any day now and would likely start with an air assault and urged Americans to leave Ukraine immediately https://t.co/Db8L2a0TFO pic.twitter.com/WDhRusSgPb

— Reuters (@Reuters) February 11, 2022